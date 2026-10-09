Le RC Lens a apporté une excellente nouvelle dans la mauvaise série traversée par l’OM depuis le début de la saison.

La situation devient urgente pour l’OM. Après un mercato blanc qui a suscité de nombreux doutes, les résultats ne suivent pas. Les hommes de Bruno Genesio ont déjà perdu quatre de leurs cinq premiers matches de championnat et peinent à trouver une dynamique positive.

Le RC Lens, un précédent qui redonne espoir

La pression augmente donc autour de l’entraîneur marseillais, qui doit rapidement trouver des solutions pour relancer son équipe. Mais tout n’est pas encore perdu. Une statistique permet même de rappeler qu’un début de saison raté ne condamne pas forcément une équipe à rester loin des places européennes.

Selon Opta, un seul club aurait réussi à décrocher une qualification européenne via le classement du championnat après avoir perdu quatre de ses cinq premières rencontres : le RC Lens, lors de la saison 2023-2024. Les Sang et Or avaient effectivement connu une entame très compliquée, avec trois défaites lors de leurs quatre premiers matches de Ligue 1.

Ils avaient ensuite réussi à redresser la barre et terminé à la septième place, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue Conférence. Un exemple qui montre qu’une mauvaise série en début de saison ne condamne pas automatiquement les ambitions d’un club.

Genesio doit trouver la bonne formule à l’OM

Pour Bruno Genesio, l’enjeu est désormais de stopper l’hémorragie. L’OM doit retrouver davantage de stabilité défensive, mais aussi une animation offensive capable de faire la différence dans les matches serrés. Les Marseillais ne peuvent pas se contenter de quelques séquences intéressantes : ils doivent réussir à imposer leur rythme sur la durée.

Le calendrier ne leur laissera d’ailleurs que peu de répit. L’exemple du RC Lens est évidemment positif pour Marseille, mais il ne doit pas masquer l’ampleur du chantier. Le Racing avait terminé la saison 2023-2024 avec 51 points et une septième place, ce qui lui avait permis de retrouver une compétition européenne la saison suivante.

L’OM doit désormais montrer qu’il possède les ressources nécessaires pour suivre une trajectoire comparable. Cela passera d’abord par une réaction immédiate à Troyes, puis par une série de résultats positifs. Une victoire pourrait relancer la confiance, tandis qu’un nouveau revers accentuerait encore la pression autour de Genesio.