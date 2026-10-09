Les compos probables du choc de la 6e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’OL à Bollaert (20h45) sont connues.

Le RC Lens doit rapidement repartir de l’avant. Avec seulement quatre points après cinq journées, les Sang et Or occupent une inquiétante 15e place et ont besoin d’un résultat face à un OL toujours invaincu en Ligue 1. Le rendez-vous est fixé ce vendredi à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.

Mesloub maintenu malgré les doutes ?

C’est l’une des principales interrogations autour de la composition du RC Lens. Mezian Mesloub avait connu une première titularisation compliquée à Monaco avant la trêve. Une prestation qui avait suscité des réserves chez une partie des supporters, peu convaincus à l’idée de le voir de nouveau débuter face à Lyon. Pourtant, Yannick Cahuzac pourrait choisir de lui renouveler sa confiance. Le contexte joue en faveur du jeune joueur : Abdallah Sima est revenu blessé de sélection et ne devrait pas être disponible pour cette rencontre. Le staff lensois doit donc trouver une nouvelle solution pour accompagner Florian Thauvin et renforcer son animation offensive. Ce choix constituerait un pari pour Cahuzac. Dans une rencontre où Lens aura besoin d’intensité et d’efficacité, Mesloub pourrait avoir une nouvelle occasion de montrer ce qu’il vaut.

Autre tendance annoncée : la titularisation de Michaël Cuisance dans l’entrejeu. Le milieu du RC Lens pourrait apporter davantage de maîtrise et de qualité technique à une équipe lensoise qui doit retrouver de la stabilité. Face à Lyon, la bataille du milieu sera particulièrement importante, notamment face à Corentin Tolisso et Tyler Morton. Cahuzac doit également tenir compte des retours de plusieurs joueurs après la trêve. Yacine Titraoui, Saud Abdulhamid, Jhoanner Chávez et Samson Baidoo sont de nouveau opérationnels, même si leur état de forme peut varier. Jean-Clair Todibo, lui, devait encore être évalué après une séance d’entraînement. Le technicien dispose donc de davantage de solutions, mais il doit trouver rapidement le bon équilibre pour relancer son équipe.

L’OL à la sauce rennaise à Bollaert

Du côté lyonnais, Paulo Fonseca devrait miser sur la continuité. L’OL reste sur une impressionnante victoire contre le Stade Rennais (4-0) et occupe la deuxième place du championnat avec onze points. Le technicien portugais devrait reconduire une grande partie de son équipe, malgré l’absence de Moussa Niakhaté, blessé. La charnière composée de Felix Bacher et Ruben Kluivert est notamment attendue, tandis que Loïs Openda et Ernest Nuamah devraient apporter de la profondeur devant.

L’OL possède donc des repères solides et se présentera à Bollaert avec l’ambition de poursuivre son excellent début de saison. L’ambiance promet d’être intense pour ce choc de la sixième journée. Les Lensois savent qu’ils ne peuvent plus se permettre de laisser filer des points, surtout à domicile. Face à un OL qui arrive en pleine confiance, Lens devra surtout afficher un visage beaucoup plus convaincant pour espérer relancer sa saison.