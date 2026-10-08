Pronostic RC Lens – OL (09/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match d’ouverture de la sixième journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

La première trêve internationale de la saison est enfin terminée. Après trois semaines de coupure, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, avec pour commencer un choc ce vendredi (20h45) entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais. Une rencontre importante entre deux équipes qui connaissent des débuts de saison bien différents : les Sang et Or ne sont que 15es au classement après cinq journées, tandis que les Gones pointent au deuxième rang.

Ligue 1 – RC Lens vs OL

Vendredi 9 octobre 2026 · 20h45 · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : l’effet Cahuzac attendu à Bollaert

Vice-champion de France la saison dernière, le RC Lens imaginait certainement un tout autre début de saison. Après cinq journées, les Sang et Or ne comptent qu’une seule victoire et restent sur quatre rencontres sans succès en Ligue 1, avec un match nul et trois défaites. Une série qui les a fait glisser jusqu’à la 15e place, tout près de la zone rouge.

Ces mauvais résultats ont surtout provoqué un premier changement important sur le banc. Arrivé cet été, Dino Toppmöller a déjà été remercié et Yannick Cahuzac assure désormais l’intérim. L’ancien milieu de terrain lensois a ainsi bénéficié de la longue trêve internationale pour commencer à travailler avec son groupe et préparer ce rendez-vous face à l’OL.

Les premiers signaux ont d’ailleurs été plutôt encourageants. Après un match nul au Mans (2-2) et une défaite à Monaco (2-1), Lens a profité de la coupure pour retrouver le chemin de la victoire en dominant le Standard de Liège (2-0) en amical. Florian Thauvin et Odsonne Édouard ont trouvé le chemin des filets, une bonne nouvelle pour une équipe en quête de confiance.

Cahuzac va également récupérer quelques forces vives. Saud Abdulhamid et Anis Hadj Moussa Titraoui sont notamment de retour, tandis que Robin Risser est rétabli. En revanche, Jhoanner Chavez, Jeremy Agbonifo Baidoo et Bartłomiej Nawrocki devraient manquer cette rencontre.

OL : les Lyonnais veulent poursuivre leur excellent départ

À l’inverse du RC Lens, l’Olympique Lyonnais a parfaitement négocié ses cinq premières journées de championnat. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont toujours pas connu la défaite en Ligue 1 avec trois victoires et deux matchs nuls. Deuxièmes à seulement deux longueurs de Monaco avant cette journée, les Gones pourraient même provisoirement s’emparer de la tête du championnat en cas de victoire à Bollaert.

C’est surtout défensivement que l’OL impressionne. Avec seulement deux buts encaissés depuis le début de la saison, Lyon possède la meilleure défense de Ligue 1. Les Rhodaniens n’ont même plus encaissé le moindre but lors de leurs deux dernières sorties en championnat, avec un match nul contre le Paris FC (0-0) puis une démonstration face au Stade Rennais (4-0).

Ce dernier succès a également confirmé les qualités offensives de cette équipe lyonnaise. Ernest Nuamah, auteur d’un doublé contre Rennes, totalise déjà quatre réalisations en championnat et constitue actuellement le meilleur buteur de l’OL. Loïs Openda, ancien Lensois, devrait également retrouver Bollaert avec l’ambition de faire mal à son ancienne équipe.

Paulo Fonseca devrait disposer d’un groupe quasiment au complet pour ce déplacement. La principale incertitude concerne Nicolás Tagliafico, qui n’a pas joué avec l’Argentine pendant la trêve en raison d’un pépin physique et dont le retour en France est tardif.

Les confrontations entre les deux équipes

Malgré la dynamique actuelle largement favorable aux Lyonnais, l’historique récent invite à ne pas enterrer trop rapidement le RC Lens. L’OL n’a remporté qu’une seule des sept dernières confrontations entre les deux formations. Cette victoire avait justement été obtenue à Bollaert la saison dernière (0-1).

Depuis, Lens a particulièrement fait souffrir les Gones. Les Sang et Or les avaient éliminés de la Coupe de France après un match nul spectaculaire (2-2, 5-4 aux tirs au but), avant de s’imposer très largement à Lyon en championnat (4-0).

Le contexte sera évidemment différent vendredi. Lens traverse une période beaucoup plus délicate, tandis que Lyon arrive avec davantage de certitudes. Mais le changement d’entraîneur, les trois semaines de travail pendant la trêve et le soutien de Bollaert peuvent permettre aux Sang et Or d’afficher un tout autre visage.

Les compos probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Todibo – Aguilar, Titraoui, Cuisance, Udol – Thauvin, Ivanovic – Édouard.

Absents : Nawrocki, Sima (blessés).

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Mata, Bacher, Abner – Bidstrup, Morton, Tolisso, Sulc – Nuamah, Openda.

Absent : Niakhaté (blessé).

Incertain : Tagliafico (reprise, retour tardif de sélection).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : dans un début de saison difficile collectivement, l’international français reste l’un des principaux motifs de satisfaction lensois. Avec déjà trois buts et deux passes décisives en Ligue 1, il est directement impliqué dans une bonne partie de la production offensive des Sang et Or. Buteur contre le Standard de Liège pendant la trêve, il pourrait profiter de son positionnement derrière Odsonne Édouard pour tenter de déstabiliser la meilleure défense du championnat.

Ernest Nuamah (OL) : le Lyonnais arrive à Bollaert en pleine confiance. Auteur d’un doublé lors du large succès contre Rennes avant la trêve, il compte quatre buts en Ligue 1 et occupe la tête du classement des buteurs de son équipe. Sa vitesse et sa capacité à attaquer les espaces pourraient être particulièrement précieuses face à une défense lensoise qui n’a encore réalisé aucun clean sheet en match officiel cette saison.

Notre pronostic pour RC Lens – OL

Sur le papier, l’OL semble partir avec un léger avantage au regard de son excellent début de saison et de sa solidité défensive. Mais ce déplacement à Bollaert pourrait être plus compliqué qu’il n’y paraît. Le RC Lens aura à cœur de réagir après son début de saison décevant et de réussir la première de Yannick Cahuzac à domicile. Les trois semaines de travail pendant la trêve et la victoire obtenue face au Standard de Liège (2-0) peuvent également avoir redonné de la confiance aux Sang et Or.

De son côté, Lyon présente davantage de garanties, notamment défensivement, mais pourrait manquer de rythme après cette longue coupure. Dans un Bollaert qui devrait pousser derrière son équipe, on s’attend donc à une rencontre serrée et assez équilibrée. Lens devrait afficher un visage plus conquérant, sans pour autant parvenir à faire complètement tomber une formation lyonnaise toujours invaincue en championnat.

Les cotes de RC Lens – OL

Pari Cote Victoire du RC Lens 2,30 Match nul 3,60 Victoire de l’OL 2,63

Notre pronostic : match nul entre le RC Lens et l’OL, coté à 3,60.

Pour le premier match de Yannick Cahuzac à Bollaert en tant qu’entraîneur principal des Sang et Or, le partage des points nous paraît être un scénario plausible dans ce choc, d’autant que les Gones seront diminués en défense avec l’absence de Moussa Niakhaté et probablement celle de Nicolás Tagliafico.

Notre score : RC Lens 1-1 OL.