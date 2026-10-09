Buteur face au PSG avant la trêve internationale au Vélodrome (1-2), Angel Gomes a succédé à un certain Florian Thauvin à l’OM.

Le résultat est cruel pour l’OM mais Angel Gomes peut enfin faire taire les rumeurs. Face au PSG, l’Anglais a inscrit un but qui restera dans les mémoires du club phocéen.

Gomes a mis fin à neuf ans d’attente à l’OM

Entré en jeu à la demi-heure après la blessure d’Igor Paixão, le milieu offensif de l’OM a égalisé à la 72e minute. Un espoir de courte durée puisque Marquinhos a redonné l’avantage au PSG deux minutes plus tard, scellant la victoire parisienne au Vélodrome (2-1).Malgré la défaite, l’ancien Lillois a réalisé une petite performance historique.

Selon Stats Foot, il est devenu le premier joueur de l’OM à marquer contre le PSG au Vélodrome en Ligue 1 depuis Florian Thauvin, le 22 octobre 2017. À l’époque, l’ailier avait marqué lors d’un spectaculaire match nul (2-2), conclu par une égalisation d’Edinson Cavani dans le temps additionnel.

Thauvin effacé des tablettes, pas des coeurs

Il aura donc fallu attendre près de neuf ans pour voir un Marseillais faire trembler les filets parisiens à domicile en championnat. Le clin d’œil est d’autant plus intéressant que Florian Thauvin porte désormais le brassard de capitaine du RC Lens.

L’ancien éphémère Lillois, qui a également marqué l’histoire de l’OM, restait le dernier joueur marseillais à avoir inscrit un but contre le PSG au Vélodrome en Ligue 1 avant Angel Gomes. Le but de l’Anglais ne lui permet pas de dépasser Thauvin dans les mémoires olympiennes. Loin de là.