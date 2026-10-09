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OM : Genesio déjà envoyé au RC Lens, son bras droit a fricoté avec Cahuzac ! 

Par Bastien Aubert - 9 Oct 2026, 09:40
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Si le nom de Bruno a été coté ur le banc du RC Lens récemment, Yannick Cahuzac s’est de son côté rapproché de son bras droit à l’OM.

L’actualité de l’OM et celle du RC Lens se croisent décidément de manière inattendue.

Cahuzac en formation avec Bréchet à Sochaux

Ces derniers jours, le nom de Bruno Genesio a circulé parmi les hypothèses évoquées par certains supporters lensois, alors que le club artésien traverse une période délicate. Mais aucun élément ne permet d’affirmer qu’un départ du technicien marseillais vers Lens est réellement en préparation.

Pendant ce temps, Cahuzac a profité de la trêve internationale pour poursuivre sa formation d’entraîneur. Le RC Lens a confirmé le Corse au poste d’entraîneur principal après le départ de Dino Toppmöller. Le technicien corse doit toutefois poursuivre son Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), ce qui l’oblige à jongler entre ses nouvelles responsabilités et les sessions de formation.

Une coïncidence qui nourrit les spéculations ?

Pendant la trêve internationale, Cahuzac a ainsi passé plusieurs jours au FC Sochaux-Montbéliard dans le cadre de ce cursus. Le club doubien a accueilli dix stagiaires pendant trois jours, ainsi que Vincent Hognon, venu effectuer son recyclage obligatoire. Parmi les participants figurait Jérémie Bréchet, ancien joueur de Sochaux et actuel entraîneur adjoint de l’OM.

Sur une photo prise pendant cette session, Cahuzac apparaît assis à côté du bras droit de Bruno Genesio, installés sur un banc de touche à proximité d’un terrain. Un simple moment de formation, en apparence, mais un croisement assez amusant au regard des rumeurs qui ont récemment circulé autour de Genesio et du RC Lens.

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