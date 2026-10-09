Un cadeau totalement inattendu signé de la LFP est tombé du ciel à l’ASSE.

L’ASSE aborde un rendez-vous important face à Rodez, ce samedi à 20 heures, au stade Geoffroy-Guichard. Mais avant de retrouver la compétition, le club stéphanois a appris une nouvelle positive en dehors du terrain.

Un label qui récompense l’expérience des supporters de l’ASSE

La LFP a dévoilé les lauréats de son Label Restauration 2026. Parmi les clubs récompensés figure l’ASSE, qui décroche le niveau Argent. Une distinction qui met en avant les efforts engagés pour améliorer les services proposés aux spectateurs les jours de match. Ce dispositif de la LFP ne concerne pas les performances sportives, mais bien l’accueil du public et la qualité de l’offre de restauration dans les stades.

Les clubs sont notamment évalués sur les investissements réalisés, les innovations mises en place, les pratiques écoresponsables et la satisfaction des spectateurs. L’objectif est de faire de la restauration un élément à part entière de l’expérience vécue les jours de rencontre, tout en encourageant les clubs à améliorer continuellement leurs installations et leurs services.

L’OM et le RC Lens aussi dans la boucle

Le trophée a été remis à Aymeric Pijanowski, responsable Fan Experience et Événementiel de l’ASSE. Cette distinction vient ainsi saluer le travail des équipes mobilisées pour améliorer l’accueil des supporters au Chaudron. Au-delà de la pelouse, l’expérience proposée au public constitue un enjeu important pour les clubs professionnels, tant pour la fidélisation des spectateurs que pour l’attractivité du stade.

L’ASSE rejoint ainsi plusieurs clubs récompensés au niveau Argent lors de cette édition, dont le RC Lens, l’OM, Toulouse et l’AJ Auxerre. Cette récompense offre une note positive qui donne une nouvelle preuve du changement de dimension opéré par le club depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures au printemps 2024. Le travail porte ses fruits.