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Flashback, il y a un an : Khazri, le retour qui agitait le Chaudron… et la métamorphose d’une ASSE conquérante

Par Louis Chrestian - 10 Oct 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : Khazri, le retour qui agitait le Chaudron... et la métamorphose d’une ASSE conquérante

Il y a un an, l’éventualité d’un come-back de Wahbi Khazri à Geoffroy-Guichard faisait vibrer les supporters de l’ASSE, alors en quête de repères. Un an plus tard, le club stéphanois a retrouvé une dynamique totalement différente, où l’ombre des anciens a laissé place à l’explosion des nouveaux visages.

Khazri, la nostalgie d’un Chaudron en manque de repères

Le 8 octobre 2025, Wahbi Khazri, alors âgé de 34 ans et sans club après une saison délicate à Montpellier, faisait la une de l’actualité stéphanoise. L’idée de le voir revenir fouler la pelouse du Chaudron sous les couleurs du SC Bastia, son club formateur, avait réveillé une certaine nostalgie chez les Verts. Khazri, Stéphanois de 2018 à 2022, n’avait jamais vraiment laissé indifférent : son tempérament, son efficacité devant le but, mais aussi son physique souvent moqué, étaient devenus des sujets de discussions aussi enflammés que les soirs de derby. Invité sur le plateau du Late Football Club, il s’était défendu, chiffres à l’appui, contre ceux qui doutaient de son professionnalisme, rappelant ses saisons à plus de trente matchs et sa passion intacte malgré les critiques sur sa condition. À l’époque, l’ASSE cherchait encore son souffle en Ligue 2, et chaque rumeur de retour d’un ancien avait valeur de promesse, de bouffée d’espoir dans un climat d’instabilité sportive et de reconstruction permanente.

Des fantômes du passé à l’éclosion d’une nouvelle ère

Un an plus tard, la donne a radicalement changé dans le Forez. Les Verts, désormais sous la houlette d’Ian Cathro, ne vivent plus dans l’attente d’un sauveur du passé. Le club, solidement installé en tête de la Ligue 2 après un départ canon, s’appuie sur une ossature renouvelée et des individualités qui font oublier la nostalgie. Les polémiques d’hier sur la condition physique ou le retour d’anciens, à l’image du dossier Khazri, ont laissé place à des débats bien plus enthousiasmants : l’émergence d’un « sniper » comme Augustine Boakye, la stabilité retrouvée malgré les blessures, ou la capacité à rebondir après deux matchs sans victoire. Les supporters, hier tournés vers la mémoire de ceux qui ont marqué le Chaudron, vibrent désormais pour l’efficacité offensive retrouvée, la fraîcheur des jeunes recrues et l’ambition renouvelée d’un groupe qui regarde enfin vers l’avenir. Le contraste est saisissant : là où, il y a un an, l’ASSE cherchait dans son passé les clés de sa résurrection, elle puise aujourd’hui dans le présent les raisons de croire à un retour en Ligue 1. Le Chaudron n’attend plus le retour d’un héros déchu, il s’enflamme pour ceux qui écrivent déjà la suite de l’histoire.

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