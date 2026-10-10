RC Lens, OL : Thauvin assomme Lyon et affole les compteurs

Florian Thauvin a été le grand artisan de la victoire du RC Lens face à l’OL (2-1). Double passeur et très actif à la récupération, le capitaine des Sang et Or confirme son excellent début de saison.

Thauvin fait tomber un OL invaincu

On vous en parlait dans notre présentation de RC Lens – OL : cette affiche devait permettre de situer les ambitions des deux formations. Le verdict a tourné en faveur des Sang et Or, vainqueurs d’une équipe lyonnaise jusque-là invaincue (2-1).

Dans ce choc, Florian Thauvin a une nouvelle fois endossé le costume de patron. Le capitaine lensois a délivré les deux passes décisives de son équipe. À 33 ans, l’ancien Marseillais conserve une influence majeure dans les derniers mètres et a pesé directement sur le résultat.

Sa copie ne s’est d’ailleurs pas limitée à ses deux offrandes. Thauvin a également récupéré 11 ballons face aux Gones, un chiffre qui illustre son investissement dans le travail défensif. Une prestation complète, récompensée par le titre d’homme du match.

Des statistiques qui confirment son statut

Selon le bilan dressé par Foot Mercato, qui lui a attribué la note de 8 sur 10, le champion du monde 2018 compte désormais cinq passes décisives en Ligue 1. Son rendement global est tout aussi marquant.

À 33 ans, Florian Thauvin continue de faire la loi en Ligue 1. Auteur de deux passes décisives contre l’OL, le capitaine lensois a guidé les Sang et Or vers la victoire. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2108838061291299171

D’après les chiffres de L’Équipe repris par le média, le gaucher totalise cinq buts et cinq passes décisives en huit rencontres toutes compétitions confondues. Il est donc impliqué sur dix réalisations depuis le début de l’exercice, soit plus d’une par match en moyenne.

Le débat sur les Bleus relancé

Au-delà de la victoire lensoise, cette nouvelle performance remet forcément en lumière le cas Thauvin. Son expérience, son efficacité et son activité sans ballon en font aujourd’hui l’un des hommes forts du RC Lens. Le brassard ne semble pas lui peser, bien au contraire.

La question d’un retour en équipe de France accompagne désormais son excellent début de saison. La concurrence reste un élément central dans ce débat, mais Thauvin apporte pour l’heure la meilleure réponse possible sur le terrain. Face à un OL encore invaincu avant cette rencontre, il a été décisif à deux reprises tout en récupérant 11 ballons. Une prestation de patron qui devrait encore alimenter les discussions autour des Bleus.