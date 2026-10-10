PSG : Le pari à 55 M€ reçoit un soutien de poids

Encore discret depuis son arrivée au PSG, Mika Godts peut compter sur la confiance totale de son ancien entraîneur Oscar Garcia. Le technicien espagnol estime que Luis Enrique saura faire progresser l’ailier belge, à condition de lui laisser le temps de s’adapter.

Godts doit encore trouver sa place au PSG

On vous en parlait ce vendredi : le pari à 55 M€ réalisé par le PSG suscite déjà quelques interrogations en raison du faible temps de jeu accordé à Mika Godts. L’international belge n’a pas encore été titularisé par Luis Enrique depuis son arrivée dans la capitale.

Le bilan reste pour l’heure limité à 144 minutes disputées en six rencontres. Une situation qui alimente les doutes sur la place réservée à l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, confronté notamment à la concurrence de Khvicha Kvaratskhelia sur le côté gauche.

Recruté pour 55 M€, Mika Godts n’a disputé que 144 minutes en six matches avec le PSG, sans aucune titularisation. Un scout européen s’interroge sur la place qui lui sera accordée. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2108823091728077125

Oscar Garcia le voit atteindre le niveau de Kvaratskhelia

Ce démarrage timide n’entame pourtant pas la confiance d’Oscar Garcia. Passé sur le banc de l’ASSE, le technicien espagnol a dirigé Godts à l’Ajax entre mars et juin derniers. Interrogé par L’Équipe dans des propos relayés par Onze Mondial, il se montre particulièrement optimiste pour la suite.

« Il peut devenir un joueur aussi important que Kvara », assure Garcia. L’ancien coach des Verts souligne la vitesse, l’agilité et la qualité de dribble du Belge, qu’il juge même plus rapide que le Géorgien lorsqu’il conduit le ballon. Une comparaison flatteuse, alors que Godts doit précisément composer avec la présence de Kvaratskhelia dans son secteur.

Luis Enrique présenté comme l’entraîneur idéal

Oscar Garcia considère surtout que le jeune ailier a choisi le bon environnement pour franchir un cap. Au moment de son départ pour Paris, l’Espagnol lui avait d’ailleurs confié qu’il n’existait pas de meilleur entraîneur que Luis Enrique pour accompagner sa progression.

« Il doit être patient maintenant. Mais je suis persuadé que le PSG sera plus fort avec Mika », affirme-t-il. Son but inscrit avec la Belgique face à l’Italie pendant la trêve internationale pourrait l’aider à retrouver de la confiance et à lancer enfin son aventure Rouge et Bleu.

Une première occasion de répondre sur le terrain

Godts est annoncé titulaire contre Le Mans ce samedi à 20h45. Cette rencontre doit lui offrir une nouvelle occasion de montrer les qualités entrevues la saison passée en Eredivisie, sans pour autant bouleverser immédiatement la hiérarchie offensive parisienne.

Le soutien de Garcia ne dissipe pas toutes les réserves autour de son utilisation, mais il replace son début de parcours dans une logique de progression. Au PSG, le pari reste entier : à Godts, désormais, de profiter des minutes accordées par Luis Enrique.