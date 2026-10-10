OL : le couperet est tombé pour un cadre de la réserve

Arrivé à Lyon en 2024 avec l’espoir de franchir les dernières étapes vers le monde professionnel, Fallou Fall quitte déjà le Rhône. Le milieu sénégalais va tenter de lancer sa carrière à Bastia, tandis que l’OL conserve la possibilité de profiter de sa progression.

Fallou Fall quitte l’OL sans apparition chez les professionnels

Le mercato a beau avoir fermé ses portes depuis plusieurs semaines, des départs à l’OL restent encore possibles. Le club rhodanien a ainsi officialisé vendredi soir celui de Fallou Fall, qui n’entrait pas dans le groupe dirigé par Paulo Fonseca.

Sous contrat professionnel avec les Gones, le milieu de terrain rejoint le SC Bastia, pensionnaire de Ligue 3. Selon les informations d’Olympique & Lyonnais, l’opération prend la forme d’un prêt gratuit et le joueur s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club corse.

Fallou Fall quitte donc Lyon sans avoir disputé la moindre rencontre avec l’équipe première. Il avait pourtant participé à quelques entraînements sous les ordres du staff professionnel, notamment pendant les trêves internationales, sans parvenir à obtenir sa chance en compétition.

Un cadre de la réserve arrivé du Sénégal

Le Sénégalais avait débarqué dans le Rhône en 2024 en provenance du Dakar Sacré-Cœur. Son arrivée s’inscrivait dans le cadre du partenariat noué entre la formation sénégalaise et l’OL, qui espérait alors accompagner son développement jusqu’au plus haut niveau.

Fall s’est rapidement installé comme un élément important de la réserve entraînée par Gueïda Fofana. Ce statut n’a toutefois pas suffi à lui ouvrir durablement les portes du groupe de Paulo Fonseca. À Bastia, le milieu retrouvera Erawan Garnier, un ancien partenaire de la maison lyonnaise.

À 33 ans, Florian Thauvin continue de faire la différence en Ligue 1. Le capitaine lensois a délivré deux passes décisives lors de la victoire contre un OL jusque-là invaincu (2-1). — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2108838061291299171

L’OL garde un intérêt sur son avenir

Si l’expérience lyonnaise du joueur s’arrête avant même ses débuts professionnels, l’OL ne ferme pas complètement le dossier. Le club conservera un intéressement de 20 % sur un éventuel futur transfert de Fallou Fall. Une manière de miser sur une possible éclosion loin du Rhône.

Ce mouvement doit surtout permettre au milieu d’obtenir le temps de jeu qui lui manquait à Lyon. Bastia lui offre un environnement où il pourra poursuivre sa progression et se rapprocher du football professionnel. Pour l’OL, l’opération allège également l’effectif de la réserve sans renoncer à toute retombée financière à moyen terme.

Le passage en Corse représente désormais une étape importante pour Fallou Fall. À lui de confirmer le potentiel entrevu avec la réserve lyonnaise et de s’imposer dans son nouveau club, où la présence d’Erawan Garnier facilitera au moins son intégration.