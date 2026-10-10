LOSC, ASSE : une offre de trois ans n’a pas fait plier Nolan Roux

Parti du LOSC pour l’ASSE à l’été 2015, Nolan Roux aurait pourtant pu prolonger son aventure dans le Nord. L’ancien attaquant révèle que Lille lui avait soumis une proposition de trois saisons, après le revirement tardif d’Hervé Renard.

Roux avait déjà donné sa parole à l’ASSE

On vous en parlait à l’époque : Nolan Roux devait signer à l’ASSE après trois saisons passées au LOSC. Plus de onze ans après ce transfert, l’ancien attaquant livre désormais les coulisses d’un départ qui aurait pu connaître une tout autre issue.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Addict O Foot, dont les propos sont rapportés par Le Petit Lillois, Roux explique qu’Hervé Renard l’avait appelé pendant ses vacances, à trois semaines de la reprise, pour lui signifier qu’il ne comptait pas sur lui. Sous contrat, le joueur n’avait alors aucune urgence, mais le nouvel entraîneur l’a relancé à plusieurs reprises.

Le LOSC a tenté de le retenir au dernier moment

C’est dans ce contexte que Nolan Roux entre en contact avec Christophe Galtier et l’ASSE. L’attaquant donne finalement son accord aux Verts avant de recevoir un message de Michel Seydoux, président du LOSC à l’époque. Lille lui propose alors une prolongation de trois ans, avec des conditions financières visiblement avantageuses.

« Quand j’ouvre, mes yeux ne voient que les chiffres. C’est pour ça que je referme immédiatement. Je ne voulais pas revenir en arrière, j’avais donné ma parole », raconte-t-il. Malgré cette offre tardive, Roux choisit donc de respecter son engagement envers Saint-Étienne.

La blessure et la suspension européenne d’Ethan Mbappé pourraient offrir davantage de temps de jeu à Dilane Bakwa au LOSC, à l’aube d’une série de huit matches en 29 jours. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108468453455647027

Hervé Renard visait Jordan Ayew

Le revirement lillois serait directement lié aux excuses d’Hervé Renard auprès de sa direction. Le technicien aurait reconnu avoir mal géré le dossier et indiqué qu’il souhaitait finalement conserver Roux. Mais le mal était fait.

L’ancien Dogue affirme également avoir appris plus tard la raison de sa mise à l’écart. Hervé Renard voulait recruter Jordan Ayew et devait libérer une place dans son secteur offensif. Selon Roux, l’entraîneur aurait donc pris seul l’initiative de le pousser vers la sortie, sans nécessairement disposer de l’aval de Michel Seydoux.

Un passage de deux saisons chez les Verts

Nolan Roux quitte finalement le LOSC après 138 matches, 37 buts et 17 passes décisives entre 2012 et 2015. Il porte ensuite le maillot de l’ASSE pendant deux saisons. Hervé Renard, lui, ne reste que quelques mois dans le Nord et est licencié en novembre 2015.

« Je lui avais montré pendant la préparation qu’il faisait une erreur », glisse Roux avec une pointe d’ironie. Sa parole donnée aux Verts aura finalement pesé plus lourd que la proposition de dernière minute du LOSC.