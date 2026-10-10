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FRANCE

FC Nantes – Reims : Poirier explique pourquoi il a titularisé Carlgren plutôt que Dupé

Par Fabien Chorlet - 10 Oct 2026, 16:53
Patrik Carlgren sous le maillot du FC Nantes


Grégory Poirier a expliqué son choix de titulariser Patrik Carlgren à la place de Maxime Dupé face au Stade de Reims (0-0).

Lors du match nul et vierge face au Stade de Reims (0-0), l’entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier, a fait un choix fort dans son onze de départ en titularisant pour la première fois de la saison Patrik Carlgren dans les cages nantaises à la place de Maxime Dupé. Un choix plutôt payant puisque les Canaris, solides défensivement, ont réussi à préserver leur cage inviolée.

Poirier justifie son choix Carlgren

Présent en conférence de presse après la rencontre, Grégory Poirier est revenu sur ce choix fort et a expliqué les raisons de la titularisation du gardien suédois. « Je pense que Maxime (Dupé) était un peu mieux sur les derniers matchs, mais il y avait toujours une ou deux situations où il n’avait pas encore retrouvé son niveau. Ce n’est pas du tout une rupture. C’était un choix. Je suis là pour faire des choix, et Patrik (Carlgren) pouvait amener une nouvelle énergie sur ce poste-là. (…) Il y a une concurrence sur tous les postes », a expliqué le technicien du FC Nantes devant les médias.

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