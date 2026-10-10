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FRANCE

Real Madrid : la pression du transfert record inquiète déjà Nicolas Pépé

Par Louis Chrestian - 10 Oct 2026, 18:49
Real Madrid : la pression du transfert record inquiète déjà Nicolas Pépé

Devenu le transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid, Yan Diomandé doit désormais composer avec une attente immense. Nicolas Pépé, qui a connu une situation comparable à Arsenal, appelle à protéger le jeune international ivoirien et à lui laisser le temps d’apprendre.

Pépé ne veut pas accabler Diomandé

Le changement de dimension est brutal pour Yan Diomandé. Désormais présenté comme le transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid, l’Ivoirien se retrouve au centre de toutes les attentions. Une exposition dont Nicolas Pépé mesure parfaitement les dangers, lui qui avait rejoint Arsenal avec l’étiquette de recrue la plus coûteuse du club londonien.

Interrogé par DAZN, et dont les propos ont été relayés par ActuFoot, l’ancien Lillois a expliqué pourquoi il refusait d’insister sur le montant déboursé pour son jeune compatriote. « Quand je suis arrivé à Arsenal en étant le transfert le plus cher de l’histoire du club, je n’aimais pas trop les gens qui viennent me parler de ça », a-t-il confié.

« Le laisser faire et qu’il apprenne »

On vous en parlait début septembre : le Real Madrid avait frappé très fort dans ce dossier à 125 M€. La réaction de Nicolas Pépé apporte aujourd’hui un éclairage plus humain sur les conséquences d’un tel transfert. Le poids du montant peut rapidement prendre le dessus sur le terrain, surtout lorsqu’il accompagne les premiers pas d’un joueur dans un club aussi exposé.

« Je me suis mis à sa place et je me suis dit que ce n’est pas le moment de parler de ça », poursuit Pépé. Son message est clair : Diomandé ne doit pas être évalué en permanence à travers le prix de son transfert. « Pour l’instant, c’est vraiment le laisser faire et qu’il apprenne », insiste l’attaquant ivoirien.

Les anciens prêts à l’épauler en sélection

Yan Diomandé pourra au moins compter sur un environnement protecteur lorsqu’il retrouvera la sélection ivoirienne. Nicolas Pépé assure que les cadres des Éléphants ont bien conscience du changement de statut vécu par leur jeune partenaire. Leur rôle sera de l’accompagner sans ajouter une attente supplémentaire à celle qui l’entoure déjà à Madrid.

« Nous, on sera là pour accompagner », promet Pépé. « Avec le coach Hervé Renard, on est maintenant nous les anciens et on est là pour les conseiller. » Un soutien précieux pour Diomandé, appelé à digérer progressivement cette nouvelle dimension. Avant de répondre aux attentes liées à son transfert record, l’Ivoirien doit surtout pouvoir travailler, trouver ses repères et franchir les étapes sans porter seul le poids de l’opération.

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