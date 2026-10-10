FC Nantes – Reims : les banderoles cinglantes de la Brigade Loire contre les Kita et Paulo Tavares

La Brigade Loire a profité du match entre le FC Nantes et Reims pour réclamer la vente du club toute en affichant ses réserves sur le projet de Paulo Tavares.

Le match nul de ce samedi entre le FC Nantes et le Stade de Reims, qui s’est soldé sur un match nul et vierge (0-0), marquait le retour de la Brigade Loire à la Beaujoire. Les prises de position du principal groupe de supporters nantais sur le possible rachat du club par Paulo Tavares étaient donc particulièrement attendues. Les ultras ont profité de la rencontre pour faire entendre leur voix et afficher leurs réserves.

« Le FC Nantes mérite un repreneur sain ! »

La Brigade Loire a d’abord déployé une banderole à l’attention des Kita : « Encore un caillou dans votre chaussure ». Les supporters ont ensuite accompagné ce message d’un grand tifo floqué « BL 99 », en référence à la date de création du groupe.

Durant la rencontre, les ultras ont aussi exprimé leur opposition au projet de rachat de Paulo Tavares. « Socpresse, Kita… Après 25 ans d’errance, on veut tourner la page, pas réécrire la même histoire. Le FC Nantes mérite un repreneur sain ! », pouvait-on lire sur une nouvelle banderole. À la fin du match, la Brigade Loire a déployé une banderole avec un message sans équivoque : « Le FC Nantes doit être vendu ! »