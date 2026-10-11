ASSE : Cathro félicite Larsonneur et Boakye, il clarifie les absences de Lamba et Davitashvili

L’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir face à Rodez (2-0). Un succès mérité qui permet aux Verts de conserver leur fauteuil de leader avant le choc contre le Red Star. Ian Cathro a apprécié la prestation de ses hommes, notamment celles de Gautier Larsonneur et Augustine Boakye. Le technicien écossais a également fait le point sur son infirmerie.

Après le nul concédé à Metz (2-2), l’ASSE a parfaitement réagi. Grâce à Thierno Ballo et Augustine Boakye, les Verts ont dominé Rodez (2-0), même si les Ruthénois ont touché deux fois les montants. En conférence de presse, Ian Cathro a savouré cette sixième victoire de la saison.

« Dans la qualité footballistique, notre première période est peut-être celle qui se rapproche le plus de ce qu’on veut être. La deuxième période nous a challengés différemment, mais les joueurs ont été en mesure de s’adapter pour obtenir ce clean-sheet. Globalement, c’était une bonne soirée ! »

Larsonneur décisif, Boakye encore encensé

Le technicien a particulièrement apprécié la prestation de Gautier Larsonneur, enfin décisif après plusieurs sorties compliquées. « Je dois souligner la très bonne performance de Gautier ce soir ! Si nous avons obtenu ce clean-sheet, c’est parce qu’il a été décisif. » Reste à connaître la gravité de sa blessure au genou, qui l’a contraint à céder sa place en fin de rencontre. « Ça concerne l’articulation, mais il faudra pousser l’analyse », a précisé Cathro.

Autre satisfaction, Augustine Boakye, auteur d’un nouveau but magnifique. « Des buts comme celui qu’il marque ce soir nous rappellent pourquoi on aime le football. Mais je sais qu’il peut faire encore plus, s’améliorer et atteindre un niveau, tant défensivement qu’offensivement, encore meilleur. »

Cathro a également salué Kévin Pedro et Sohaib Naïr, tous deux titularisés malgré une préparation perturbée par la trêve internationale.

Davitashvili malade, Lamba ménagé

Enfin, l’Écossais a expliqué les absences de Zuriko Davitashvili et Chico Lamba. Le Géorgien, attendu titulaire, a dû déclarer forfait au dernier moment. « Zuriko s’est senti mal dans la nuit. Il est malade et a été laissé au repos. »

Pour Lamba, la prudence a prévalu. « Chico a ressenti une petite gêne à son adducteur ce mardi. On espérait qu’il serait ok, mais vendredi, nous avons constaté que non. Entre la réserve et le match face à Sion, il a accumulé du temps de jeu après neuf mois sans jouer. »

Deux absences qui ne semblent pas trop inquiétantes, à une semaine du choc contre le Red Star. En revanche, l’état du genou de Larsonneur sera à surveiller de près.