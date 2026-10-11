OM : Double coup dur et une suspension avant Troyes

L’OM devra composer avec trois absences pour affronter Troyes. Si Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi effectuent leur retour dans le groupe, Derek Cornelius, Pierre-Emile Hojbjerg et Timothy Weah manqueront à l’appel.

Cornelius et Hojbjerg touchés

Le groupe marseillais retenu pour le match face à Troyes est désormais connu. L’OM a confirmé les forfaits de Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg, tous les deux blessés. Le club phocéen n’a pas donné davantage de précisions sur la nature de leurs pépins physiques ni sur la durée de leur indisponibilité.

Ces deux absences réduisent forcément les possibilités au moment de composer l’équipe. Hojbjerg occupe une place importante dans l’équilibre marseillais, tandis que Cornelius représente une solution défensive de premier plan. Leur état de santé sera donc surveillé après cette rencontre.

Weah doit purger sa suspension

À ces deux forfaits s’ajoute l’absence de Timothy Weah. L’international américain est suspendu et ne figure donc pas dans le groupe convoqué pour défier Troyes. Contrairement à Cornelius et Hojbjerg, son indisponibilité n’est pas liée à un problème physique.

Comme l’a relayé @_BeFootball, l’OM récupère toutefois deux éléments pour cette rencontre, ce qui permet de compenser en partie ces trois défections.

Le groupe de l’OM pour affronter Troyes est officiel. Nnadi et Kondogbia sont de retour, tandis que Cornelius et Hojbjerg sont blessés et que Weah est suspendu. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2109217609728295420

Kondogbia et Nnadi font leur retour

La bonne nouvelle vient de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi. Les deux joueurs réintègrent le groupe marseillais et pourront postuler à une place face à Troyes. Leur présence offre des solutions supplémentaires dans un secteur privé de Hojbjerg.

Le retour de Kondogbia apparaît notamment précieux dans ce contexte. Son expérience et sa polyvalence peuvent permettre au staff olympien d’ajuster son organisation en fonction du scénario de la rencontre. Nnadi apporte, de son côté, une option supplémentaire alors que l’effectif doit absorber plusieurs absences simultanées.

Un groupe remanié pour affronter Troyes

L’OM aborde donc ce rendez-vous avec un groupe légèrement remanié. Le bilan est partagé entre les retours de Kondogbia et Nnadi et les forfaits de trois joueurs régulièrement utilisés. La suspension de Weah était anticipée, mais les blessures de Cornelius et Hojbjerg constituent deux contraintes supplémentaires.

Marseille devra désormais trouver le bon équilibre sans ces trois éléments. La rencontre face à Troyes donnera également une première indication sur la capacité des joueurs de retour à retrouver immédiatement du rythme, alors que l’état physique de Cornelius et Hojbjerg restera suivi de près.