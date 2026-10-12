Si la blessure de Gautier Larsonneur est le vrai point noir de la victoire de l’ASSE contre Rodez (2-0), un autre bémol est tombé chez les Verts.

L’ASSE a fait le travail. Victorieux de Rodez sur le score de 2-0, les hommes d’Ian Cathro ont affiché une maîtrise intéressante dans la construction et auraient même pu alourdir l’addition. Les réalisations de Ballo et Boakye ont permis aux Verts de faire la différence.

Les statistiques calment l’ASSE

Mais derrière ce succès, un chiffre interpelle : l’ASSE a terminé la rencontre avec 62 % de possession, sans parvenir à prendre l’avantage sur le nombre de tirs.Sur le papier, les Stéphanois ont pourtant contrôlé une grande partie des débats, avec davantage le ballon pour installer leur jeu. Mais les deux équipes ont finalement tenté dix frappes chacune, dont quatre cadrées. Un bilan qui contraste avec la domination territoriale des Verts. Cette statistique ne remet pas en cause la qualité de la prestation stéphanoise, mais elle souligne une marge de progression : l’ASSE doit encore parvenir à transformer davantage ses temps forts en occasions franches.

Même après le deuxième but stéphanois, les Ruthénois ont continué à chercher la faille. À la 69e minute, Kélian Nsona s’est retrouvé en excellente position dans la surface. Mais Gautier Larsonneur a remporté son duel grâce à une intervention décisive. Deux minutes plus tard, le gardien stéphanois a encore été mis à contribution. Cette fois, son poteau l’a sauvé sur une déviation de Cartillier à la réception d’un coup franc. Ces deux situations rappellent que Rodez a su profiter des espaces laissés par les Verts, malgré la domination de ces derniers dans le jeu.

Six corners pour Rodez, un seul pour l’ASSE

Autre statistique révélatrice : Rodez a obtenu six corners, contre un seul pour l’ASSE. Les Ruthénois ont donc réussi à mettre la pression sur la défense stéphanoise, notamment sur les coups de pied arrêtés. Le poteau touché par Cartillier et les interventions de Larsonneur illustrent les difficultés ponctuelles rencontrées par les Verts pour contenir les offensives adverses. La victoire reste méritée, mais elle aurait pu être moins confortable sans l’efficacité du gardien et le manque de réalisme ruthénois.

Au final, l’ASSE a su se montrer plus clinique dans les deux surfaces. Ballo et Boakye ont concrétisé les occasions stéphanoises, tandis que Larsonneur a empêché Rodez de relancer complètement la rencontre. C’est toute la différence entre les deux équipes : l’ASSE a mieux exploité ses opportunités, même si les statistiques de tirs ne reflètent pas totalement sa domination. Le succès est là. Le contenu est encourageant. Reste désormais à gommer ces petites failles avant de se mesurer au Red Star dès ce week-end.