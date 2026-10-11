ASSE : La victoire contre Rodez cache un nouveau casse-tête pour Cathro

L’ASSE a retrouvé la tête de la Ligue 2 en dominant Rodez (2-0), mais cette soirée laisse plusieurs interrogations avant le déplacement au Red Star. La sortie sur blessure de Gautier Larsonneur et la seconde période délicate des Verts viennent notamment tempérer ce succès.

Larsonneur, la nouvelle inquiétude des Verts

On vous en parlait vendredi : Ian Cathro avait déjà dû revoir ses plans avant la réception de Rodez. Malgré les absences de Julien Le Cardinal, Chico Lamba et Zuriko Davitashvili, l’ASSE a assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés.

Thierno Ballo a ouvert le score dès la 15e minute sur un service de Jakob Breum, avant qu’Augustine Boakye ne fasse le break au retour des vestiaires. Ce succès permet aux Stéphanois de reprendre la tête de la Ligue 2, mais une nouvelle alerte est venue assombrir la soirée.

Touché au genou après un choc avec Kévin Pedro, Gautier Larsonneur a cédé sa place à Mamour Ndiaye en fin de rencontre. Cathro ne disposait pas encore d’un diagnostic précis après le coup de sifflet final. La présence du capitaine stéphanois contre le Red Star reste donc incertaine.

Une seconde période qui invite à la prudence

Solide et séduisante avant la pause, l’ASSE a davantage subi ensuite. Larsonneur avait d’ailleurs eu le temps de repousser une tête de Laurent sur sa barre puis de gagner son duel face à Nsona. Cartillier a également trouvé le poteau, preuve que le score ne raconte pas complètement la physionomie de la rencontre.

Au sommaire : le match de Maxime Bernauer, la réorganisation tactique en seconde période, la profondeur apportée par les jeunes et la prestation d’Augustine Boakye. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2109200832977899707

La réorganisation opérée après la pause constitue ainsi l’un des principaux enseignements de la soirée. Avec Pedro et Sohaib Naïr dans l’axe, Joāo Ferreira à droite et Maxime Bernauer associé à Áron Csongvai au milieu, les Verts ont résisté sans totalement maîtriser les débats.

Les jeunes ont répondu présent

Les nombreuses absences ont aussi conduit Cathro à rajeunir considérablement son banc. Elyes Dhaoui, Nathan Kasia, Tom Teillol et Nadir El Jamali figuraient parmi les remplaçants, tout comme les gardiens Ndiaye et Lucas Lavallée.

Dhaoui, déjà titulaire lors du succès amical contre Sion (5-1), a disputé ses premières minutes officielles avec l’équipe première en remplaçant Boakye à la 80e minute. Kasia est également entré en jeu. Selon le bilan dressé par Peuple-Vert, treize jeunes recrutés à l’extérieur ont rejoint le secteur de post-formation en dix-huit mois, dont sept cet été.

Encore des choix imposés avant le Red Star

Cathro devra désormais surveiller l’évolution de Larsonneur, mais aussi celles de Lamba et Davitashvili. Le défenseur a ressenti une gêne musculaire jeudi, tandis que l’ailier géorgien, fiévreux dans la nuit de vendredi à samedi, a été laissé au repos.

Après avoir retrouvé la victoire, l’ASSE se présente donc au Red Star avec davantage de certitudes offensives, mais toujours un effectif fragilisé. Le prochain point médical déterminera une nouvelle fois les choix du technicien écossais.