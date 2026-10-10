ASSE : un nouveau coup dur bouleverse les plans de Cathro avant Rodez

Déjà privé de Julien Le Cardinal, Ian Cathro doit enregistrer un nouveau forfait en défense pour la réception de Rodez ce samedi soir (20h). Touché vendredi à l’entraînement, Chico Lamba ne pourra pas tenir sa place, ce qui profite à deux jeunes joueurs de la réserve.

Lamba déclare forfait au dernier moment

On vous en parlait vendredi : Ian Cathro avait laissé la porte ouverte à un invité surprise dans son groupe, comme expliqué dans notre précédent article consacré à ASSE – Rodez. Depuis, la situation a encore évolué dans le secteur défensif.

Selon les informations de Peuple Vert, Chico Lamba s’est blessé vendredi lors de la dernière séance. Le défenseur de 23 ans, recruté à Estoril pour 7 M€, est contraint de déclarer forfait pour la rencontre de la 8e journée de Ligue 2.

Le coup est rude pour le Portugais, qui apparaissait comme le favori pour remplacer Julien Le Cardinal. Ce dernier, touché musculairement lors du match nul à Metz (2-2), a repris le travail sur le terrain mais demeure trop juste pour retrouver la compétition.

L’ASSE a craqué à Metz en se faisant remonter deux buts dans le dernier quart d’heure pour concéder le match nul (2-2). Ce partage des points a permis de tirer quatre enseignements sur les Verts. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2101714580833550396

Une défense à reconstruire contre Rodez

Ian Cathro doit donc revoir une nouvelle fois ses plans. Sans son capitaine Le Cardinal ni Lamba, l’entraîneur écossais va aligner une charnière centrale inédite face au RAF. Une situation délicate pour le leader de Ligue 2, qui compte 16 points après sept journées et n’a plus disputé de match officiel depuis trois semaines.

Le technicien stéphanois doit également composer sans Mahmoud Jaber. Ces absences réduisent ses solutions expérimentées, mais elles libèrent deux places dans le groupe retenu pour la réception de Rodez. Cathro a choisi de les confier à Tom Teillol et Elyes Dhaoui, deux éléments prometteurs de la réserve.

Teillol et Dhaoui découvrent le groupe professionnel

Les deux jeunes Verts avaient marqué des points pendant la trêve internationale. Profitant de l’absence de douze internationaux, ils avaient participé au large succès obtenu contre le FC Sion (5-1), le 2 octobre à L’Étrat. Ils découvrent cette fois l’atmosphère d’un soir de championnat avec l’équipe première.

Né en 2008 et formé dans la maison Verte depuis les U13, Teillol évolue désormais au poste de latéral droit après avoir débuté comme ailier. Dhaoui, également âgé de 18 ans, présente un profil plus expérimenté malgré sa jeunesse : le milieu défensif tunisien d’1,93 m totalise déjà 33 rencontres dans l’élite de son pays.

Ni l’un ni l’autre ne devrait débuter contre Rodez. Leur éventuelle entrée dépendra du scénario de la rencontre, mais cette première convocation confirme que Cathro n’hésite pas à ouvrir la porte aux jeunes lorsque les circonstances l’imposent.