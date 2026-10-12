Titulaire contre l’OL vendredi à Bollaert (2-1), Jonathan Gradit sera forfait pour le choc de Ligue des Champions entre le RC Lens et le Sporting (mardi, 18h45).

Le RC Lens a retrouvé le sourire en championnat, mais la préparation du prochain rendez-vous européen s’annonce délicate.

Gradit forfait contre le Sporting ?

Après le succès contre Lyon, les Sang et Or doivent rapidement se tourner vers la réception du Sporting Portugal, mardi à 18h45, pour la deuxième journée de Ligue des champions. Et une absence importante se profile déjà dans le secteur défensif. Jonathan Gradit a été contraint de quitter ses partenaires face à Lyon après une alerte musculaire. Selon L’Équipe, le défenseur ne devrait pas pouvoir tenir sa place contre le Sporting, avec un retour plutôt espéré samedi à Troyes. C’est un coup dur pour Yannick Cahuzac. À 33 ans, Gradit reste un élément expérimenté de l’arrière-garde lensoise et son absence obligera le staff à revoir ses plans pour un rendez-vous européen important. Le calendrier ne laisse que peu de temps pour réorganiser la défense.

La principale interrogation concerne désormais Samson Baidoo. L’Autrichien a effectué son retour contre Lyon, disputant 43 minutes après être entré en jeu à la place de Gradit. Un temps de jeu conséquent pour un joueur qui revenait d’une blessure sérieuse à la cuisse gauche contractée durant la préparation estivale. Selon Lensois.com, Baidoo a retrouvé la compétition plus tôt que prévu après une blessure qui devait initialement l’éloigner des terrains pendant environ trois mois. Le défenseur de 22 ans se serait senti bien physiquement après son retour. Mais le staff doit rester prudent, notamment au regard de ses précédents problèmes musculaires. Sa titularisation contre le Sporting serait une option sérieuse, sans être encore certaine.

Une défense du RC Lens à reconstruire en urgence

Si Baidoo débute, Cahuzac devra décider comment organiser son trio défensif. La composition probable évoquée avant la rencontre est la suivante : Robin Risser dans les buts, avec Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo et Kyllian Antonio en défense. Ruben Aguilar et Matthieu Udol occuperaient les couloirs. Mais la décision dépendra de l’état de forme de Baidoo et des sensations ressenties à l’entraînement. Le staff ne voudra évidemment pas prendre le risque de précipiter son retour et de le perdre à nouveau pour plusieurs semaines.

Cette incertitude intervient au moment où le RC Lens entre dans une période particulièrement dense. Après le Sporting, les Sang et Or devront rapidement préparer leur déplacement à Troyes. La gestion des temps de jeu sera donc essentielle pour éviter une nouvelle vague de blessures. Le retour de Baidoo constitue une bonne nouvelle, mais son utilisation immédiate comme titulaire représenterait un pari. Cahuzac devra trouver le bon équilibre entre l’urgence sportive et la prudence médicale.