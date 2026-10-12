Décevant contre l’OL, Yacine Titraoui (23 ans) garde la confiance des supporters du RC Lens avant le choc contre le Sporting mardi en Ligue des Champions (18h45).

Le RC Lens a retrouvé le sourire en Ligue 1 en s’imposant face à l’OL (2-1), vendredi soir à Bollaert. Mais malgré ce succès précieux, certains choix de Yannick Cahuzac restent discutés à l’approche d’un rendez-vous européen majeur.

Haidara peut-il prendre la place de Titraoui au RC Lens ?

Au milieu de terrain, une interrogation revient notamment : faut-il reconduire Yacine Titraoui ou lui préférer Amadou Haidara pour accompagner Michaël Cuisance ?Titulaire lors de la réception de l’OL, Yacine Titraoui n’a pas livré sa meilleure prestation sous le maillot lensois. Le milieu de 23 ans a été remplacé à la 54e minute par Amadou Haidara, alors que le staff cherchait à rééquilibrer son entrejeu. Cette sortie a relancé le débat sur sa place dans le onze de départ. Face au Sporting Portugal, les Lensois devront pourtant répondre présents dans un match où l’intensité et la maîtrise du milieu de terrain pourraient peser lourd. Le rendez-vous est programmé mardi à 18h45 à Bollaert-Delelis.

Selon L’Équipe, le staff du RC Lens hésiterait entre Titraoui et Amadou Haidara pour accompagner Michaël Cuisance. L’international malien représente une alternative crédible. Son expérience et son impact physique peuvent offrir davantage de solidité à l’entrejeu lensois, notamment face à une formation portugaise réputée pour sa capacité à accélérer les transitions. Mais remplacer Titraoui ne serait pas forcément une évidence. Le jeune milieu a déjà montré qu’il pouvait apporter de la mobilité et de la qualité technique dans la circulation du ballon. Le choix de Cahuzac dépendra donc de l’équilibre recherché pour ce match européen.

Les supporters du RC Lens refusent de voir Titraoui souffler

Pour mesurer l’avis des fans, But! a lancé un sondage avec une question directe : « Cahuzac doit-il faire souffler Titraoui contre le Sporting ? »

Les résultats sont sans ambiguïté :

Non : 66,7 %

Oui : 33,3 %

Près de deux supporters sur trois souhaitent donc voir Titraoui conserver sa place dans le onze de départ. Ce résultat montre que sa prestation contre Lyon n’a pas effacé la confiance dont il bénéficie auprès d’une majorité de fans lensois. Les supporters semblent privilégier la continuité plutôt qu’un changement après une seule rencontre moins convaincante.

Pour Cahuzac, l’enjeu sera de trouver le bon équilibre entre fraîcheur physique, confiance et exigences tactiques. Titraoui pourrait profiter du soutien populaire pour repartir titulaire. Mais le staff doit aussi tenir compte de la forme du moment et du profil de l’adversaire. Face au Sporting, le RC Lens aura besoin d’un milieu capable de résister au pressing, de récupérer des ballons et de se projeter rapidement vers l’avant. Reste à savoir si Cahuzac suivra cette tendance ou s’il choisira de titulariser Haidara pour ce rendez-vous européen.