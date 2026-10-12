Yannick Cahuzac pourra bien diriger le RC Lens face au Sporting Portugal en Ligue des champions alors que son cinquième stage de formation au BEPF devait débuter le même jour, ce mardi.

Le RC Lens s’apprête à vivre une soirée importante à Bollaert. Mardi, à 18h45, les Sang et Or recevront le Sporting Portugal pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un rendez-vous particulier pour Yannick Cahuzac, qui découvrira l’atmosphère d’une grande soirée européenne dans la peau de l’entraîneur principal.

Cahuzac, aménagement exceptionnel au RC Lens

Mais le technicien de 41 ans doit aussi gérer une autre échéance : sa formation au brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), indispensable pour exercer durablement au plus haut niveau en France. Le calendrier initial posait un véritable problème. Cahuzac devait rejoindre Clairefontaine mardi pour participer à une nouvelle session de formation, programmée jusqu’au jeudi. Impossible, dans ces conditions, de préparer sereinement la réception du Sporting et de diriger son équipe depuis le banc. Un arrangement a finalement été trouvé avec les responsables de sa formation. Le technicien pourra être présent à Bollaert mardi soir, avant de rejoindre Clairefontaine dès le mercredi matin pour poursuivre son cursus. Cette dérogation exceptionnelle lui permet donc de ne pas manquer son rendez-vous européen.

Du côté des formateurs, la décision est assumée. Jacky Bonnevay, l’un des encadrants du BEPF, a expliqué que la préparation sportive devait rester prioritaire dans cette situation exceptionnelle. « On laisse énormément de souplesse, la priorité absolue va à sa préparation de match. Il se connectera quand il en aura l’occasion, on lui fait confiance. On ne lui met pas de pression », a-t-il expliqué dans L’Équipe. Cahuzac pourra ainsi suivre à distance certaines séquences pédagogiques s’il en a la possibilité. Le programme du mercredi matin doit notamment aborder l’accompagnement mental et la connaissance de soi, avec l’intervention de Chloé Leprince, psychologue de la Fédération française de football. L’entraîneur lensois ne sera toutefois pas dispensé de sa formation : il devra rejoindre ses camarades de promotion dès le lendemain.

« La priorité absolue va à sa préparation de match »

Cette organisation illustre également l’importance du staff dans la nouvelle configuration du RC Lens. Yannick Cahuzac peut notamment s’appuyer sur Vincent Carlier, Bilal Hamdi et Éric Sikora pour assurer la continuité du travail quotidien lorsque son calendrier de formation l’oblige à s’absenter. L’arrivée de Carlier a justement renforcé l’encadrement technique autour du nouvel entraîneur principal. Cahuzac avait d’ailleurs affiché sa confiance dans son équipe : « C’est à moi et ma formation de nous adapter. » Le directeur général lensois, Benjamin Parrot, a lui aussi confirmé que les formateurs avaient veillé à ce que le technicien puisse préparer la rencontre dans de bonnes conditions.

Pour Cahuzac, cette réception du Sporting Portugal représente une nouvelle étape dans sa carrière. Promu entraîneur principal après le départ de Dino Toppmöller, il doit rapidement trouver ses marques dans un calendrier particulièrement chargé, entre la Ligue 1, la Ligue des champions et les obligations liées au BEPF. La gestion de cet emploi du temps pourrait d’ailleurs devenir un enjeu récurrent au cours de la saison, puisque plusieurs sessions de formation restent programmées. Mais pour l’heure, le problème immédiat est réglé.