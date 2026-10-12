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ASSE : coup de massue pour Larsonneur ! 

Par Bastien Aubert - 12 Oct 2026, 11:20
Ndiaye et Larsonneur (ASSE)

Touché en fin de match contre Rodez (2-0), malgré une solide prestation, Gautier Larsonneur (29 ans) a reçu un autre coup de massue à l’ASSE.

L’ASSE a retrouvé le sourire samedi soir à Geoffroy-Guichard. Grâce à Thierno Ballo et Augustine Boakye, les Verts se sont imposés 2-0 contre Rodez et ont repris la tête de la Ligue 2.

Larsonneur rassure enfin mais…

Mais cette soirée positive a été assombrie par la sortie sur blessure de Gautier Larsonneur dans les dernières minutes. Après plusieurs sorties difficiles, le gardien de l’ASSE avait livré une prestation convaincante contre Rodez, avec notamment deux arrêts importants. À la 51e minute, il a détourné une tête ruthénoise sur sa barre transversale, avant de remporter un duel face à Nsona à la 69e minute. Des interventions précieuses pour préserver l’avantage stéphanois. Sa performance a donc contribué au succès des hommes d’Ian Cathro, qui ont retrouvé la première place du championnat. Mais le gardien n’a pas pu terminer la rencontre.

Touché au genou après un choc avec Kévin Pedro, Larsonneur a dû céder sa place à Mamour Ndiaye en fin de match. Cette sortie constitue une véritable inquiétude pour l’ASSE, à l’approche d’un déplacement important sur la pelouse du Red Star. Après la rencontre, Ian Cathro n’avait pas encore de diagnostic précis. Le staff devait donc attendre des examens complémentaires pour connaître la gravité de la blessure et déterminer si son capitaine pourrait rapidement retrouver sa place. Pour un gardien qui cherche à retrouver de la confiance, cette interruption tombe particulièrement mal.

Larsonneur doit encore convaincre à l’ASSE

But! Football Club a également interrogé ses lecteurs avec une question directe : « Larsonneur a-t-il lancé sa saison contre Rodez ? » Les réponses montrent que les supporters restent loin d’être convaincus :

  • Oui, enfin ! : 21,7 %
  • Non, encore des doutes : 40 %
  • On verra à son retour : 38,3 %

Le verdict est donc mitigé. Seuls 21,7 % des votants estiment que Larsonneur a enfin lancé sa saison, tandis que 40 % restent sceptiques. Les 38,3 % restants préfèrent attendre son retour avant de se prononcer. Ce sondage ne représente évidemment pas l’ensemble des supporters de l’ASSE mais il témoigne d’une confiance qui reste fragile malgré sa prestation contre Rodez.

La priorité est désormais de connaître la durée de son éventuelle indisponibilité sous le maillot de l’ASSE. Si sa blessure se révèle sans gravité, Larsonneur aura rapidement l’occasion de confirmer son retour en forme. Dans le cas contraire, Mamour Ndiaye pourrait bénéficier d’une opportunité importante pour se montrer. Le défi est donc double.

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