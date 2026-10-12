Après la défaite de Rodez (0-2) à Geoffroy-Guichard, le coach du RAF Didier Santini a fait preuve d’une grande classe avec l’ASSE.

L’ASSE continue d’avancer. Vainqueurs de Rodez à domicile, les hommes d’Ian Cathro ont confirmé leur bon début de saison et conforté leur position en tête de la Ligue 2. Mais le plus intéressant est peut-être venu de l’adversaire du soir.

Selon vous, Ian Cathro doit-il garder Mamour Ndiaye en N°1 après la blessure de Gautier Larsonneur ? — But! ASSE (@ButASSE) October 12, 2026

Santini voit déjà l’ASSE retrouver la L1

Malgré la défaite, Didier Santini n’a pas hésité à saluer la qualité de l’effectif stéphanois et à lui souhaiter le meilleur pour la suite. L’entraîneur de Rodez a reconnu que son équipe avait retrouvé certaines valeurs, tout en regrettant de ne pas avoir réussi à faire douter davantage les Verts. « On a retrouvé certaines valeurs mais dans ce match, il aurait fallu marquer pour faire douter encore plus notre adversaire. L’ASSE est une équipe de grande qualité technique. Elle peut jouer en possession ou en transition si tu lui ouvres la porte. J’espère qu’elle ira au bout pour remonter en Ligue 1 », a-t-il affirmé en conférence de presse.

Un compliment qui devrait faire plaisir aux supporters stéphanois. Santini souligne notamment la capacité de l’ASSE à s’adapter à différents scénarios. Les Verts peuvent construire leurs actions avec le ballon, mais aussi se projeter rapidement lorsque les espaces s’ouvrent. Pour un candidat à la montée, cette polyvalence représente un atout important.

Face à Rodez, Saint-Étienne a su faire la différence pour s’imposer 2-0 devant son public. Au-delà des trois points, ce succès permet aux hommes d’Ian Cathro de poursuivre leur dynamique et d’aborder la suite du championnat avec confiance. La saison reste évidemment longue et rien n’est encore acquis. Mais le début d’exercice donne déjà des raisons d’espérer aux supporters des Verts. Le plus important sera désormais de maintenir cette régularité, notamment lors des confrontations directes contre les autres prétendants à la montée.

Le Red Star, premier grand rendez-vous de l’ASSE

Le prochain match s’annonce justement particulièrement important. L’ASSE doit affronter le Red Star, son dauphin, dans une rencontre qui pourrait donner de précieux indices sur la capacité des Stéphanois à conserver leur place de leader.

Face à un concurrent direct, les Verts devront confirmer les qualités relevées par Didier Santini : maîtrise technique, capacité à jouer dans différents registres et efficacité dans les moments décisifs. Une victoire permettrait à Saint-Étienne de frapper un grand coup dans la course à la montée. À l’inverse, un résultat négatif rappellerait que le championnat est encore loin d’avoir livré son verdict.

Les propos de Santini ne garantissent évidemment rien à l’ASSE. Ils témoignent toutefois du respect que peut inspirer l’effectif stéphanois à ses adversaires. Le club possède des arguments pour viser la montée, mais devra les confirmer sur la durée. Ian Cathro et ses joueurs savent qu’ils seront attendus à chaque journée. La pression est importante à l’ASSE, où l’objectif de retrouver l’élite est clairement affiché. Le rendez-vous contre le Red Star pourrait donc constituer un premier tournant.