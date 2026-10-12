OM : deux autres Marseillais se sont pris le bec à Troyes !

Lors de la victoire de l’OM à Troyes (0-2), Himad Abdelli et Faris Moumbagna se sont disputés pour tirer le pénalty en fin de match.

Après cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille a enfin retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant ce dimanche soir sur la pelouse de Troyes (0-2), en match clôture de la sixième journée de Ligue 1. Mais malgré ce succès salvateur, qui a permis aux hommes de Bruno Genesio de remonter à la 13e place du classement, la tension était palpable dans les rangs marseillais.

Il y a eu une explication de texte entre Abdelli et Moumbagna !

Alors qu’Igor Paixão a refusé de serrer la main de son entraîneur, Bruno Genesio, au moment de son remplacement à la 87e minute, deux autres joueurs de l’OM ont eu un échange tendu dans le temps additionnel. Himad Abdelli et Faris Moumbagna se sont en effet disputé le ballon pour tirer le pénalty obtenu par les Olympiens. C’est finalement le milieu de terrain algérien qui a eu le dernier mot, transformant ce pénalty pour assurer la victoire aux siens et inscrire son premier but sous les couleurs marseillaises.

Cet accrochage n’a toutefois pas semblé laisser de traces entre les deux joueurs. Quelques instants après le coup de sifflet final, Himad Abdelli et Faris Moumbagna se sont en effet enlacés, signe que cet épisode était déjà oublié. Une scène qui témoigne néanmoins de la nervosité encore présente au sein du groupe marseillais, malgré cette victoire tant attendue.