ASSE : premier coup dur avant le Red Star

Alors qu’il se rapprochait d’un retour à la compétition, Paul Eymard doit une nouvelle fois prendre son mal en patience. Touché près de la zone opérée la saison dernière, le jeune milieu de l’ASSE pourrait manquer deux à trois semaines supplémentaires.

Un nouveau contretemps pour Paul Eymard

L’ASSE va encore devoir composer sans Paul Eymard. Revenu progressivement à l’entraînement après plusieurs mois compliqués, le milieu de terrain a reçu un coup à proximité de la zone précédemment touchée. Ce nouvel incident a provoqué d’importantes douleurs et conduit le staff médical stéphanois à freiner sa reprise.

Le joueur avait été blessé avec l’équipe réserve en fin de saison dernière, avant de subir une opération du péroné. Cette intervention avait déjà retardé son retour et perturbé sa préparation estivale. Alors que les dernières nouvelles concernant Eymard étaient encourageantes, cette alerte vient donc casser sa dynamique.

Cathro ne veut prendre aucun risque

Interrogé jeudi dernier, Ian Cathro a confirmé que le choc avait été reçu tout près de l’ancienne blessure. « Ça a vraiment causé énormément de douleurs. C’est pour ça qu’on a dû prendre quelques précautions et prendre le temps avec lui », a expliqué l’entraîneur écossais, sans fixer de date précise pour sa reprise.

D’après les informations de Peuple Vert, l’indisponibilité du jeune Stéphanois pourrait se prolonger de deux à trois semaines. Ce délai demeure toutefois une estimation, dépendante de l’évolution de ses douleurs. Le club entend éviter une reprise précipitée qui pourrait entraîner une nouvelle rechute.

Les dirigeants de l’ASSE auraient contacté l’entourage d’Augustine Boakye afin de tenter de prolonger et revaloriser le Ghanéen, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec une année supplémentaire en option. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2109700877154148643

Une confiance intacte malgré l’attente

Cette prudence traduit également la confiance placée par l’ASSE dans son élément prometteur. Ian Cathro estime que Paul Eymard peut avoir « une très belle carrière devant lui » et ne souhaite pas brûler les étapes. L’objectif est de lui permettre de revenir durablement dans le groupe professionnel, plutôt que de l’exposer à un nouvel arrêt.

Le contretemps est forcément frustrant pour le milieu, qui espérait enfin enchaîner après sa longue convalescence. Son potentiel est apprécié en interne et son avenir avait déjà fait l’objet de nombreuses discussions, avant sa décision de poursuivre avec les Verts.

Une reprise sans calendrier définitif

Paul Eymard doit désormais attendre la disparition complète des douleurs avant de retrouver l’entraînement collectif. Cathro espère le voir rapidement devenir « un élément à part entière » de son groupe, mais aucune échéance officielle n’a été arrêtée.

Les deux à trois prochaines semaines permettront d’en savoir davantage sur l’évolution de sa situation. Après son opération et ce nouveau choc mal placé, l’ASSE a choisi une ligne claire : protéger son jeune milieu et ne valider son retour que lorsqu’il sera totalement rétabli.