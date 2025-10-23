Réintégré au groupe pro, Paul Eymard semble désormais se diriger vers une prolongation à l’ASSE.

Hier, L’Equipe a révélé que Paul Eymard ne participera pas à la Coupe du monde U17 au Qatar, ces prochaines semaines, parce que l’ASSE a décidé de le bloquer. Une information qui nous a été confirmée. Lionel Rouxel, le sélectionneur de l’équipe de France U17, comptait faire appel au milieu de terrain stéphanois et la décision du club forézien l’a fortement contrarié, surtout qu’Eymard évolue en réserve depuis le début de la saison.

L’ASSE lui propose pourtant beaucoup moins que l’Inter Milan et Manchester United

Mais le jeune milieu de terrain a été réintégré au groupe pro et il devrait entrer prochainement dans la rotation d’Eirik Horneland. Sa dernière prestation contre Romorantin (1-1) n’ayant pas été très satisfaisante, pas sûr qu’il soit présent dans le groupe dès le déplacement à Annecy, mais cela ne devrait plus trop tarder. L’heure est en tout cas à l’apaisement entre les deux parties. En août dernier, Eymard avait été « placardisé » après avoir refusé la proposition de premier contrat professionnel soumise par l’ASSE. Une proposition jugée très insuffisante par son entourage, par rapport aux offres de Manchester United et surtout de l’Inter Milan, les Italiens proposant un salaire quatre fois plus important. Depuis, les dirigeants stéphanois ont légèrement revu leur proposition à la hausse. Pas assez pour que le clan Eymard ait changé sa position, mais le joueur, lui, souhaite poursuivre sa carrière à l’ASSE. En fin de contrat aspirant en juin, il sera libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier. Mais il fêtera ses 18 ans le 5 janvier et sera alors libre de signer son premier contrat pro au sein de son club formateur. C’est ce qu’il envisage aujourd’hui.