Yannick Cahuzac pourrait procéder à deux énormes changements dans le départ du onze de départ du RC Lens contre le Sporting Portugal en Ligue des Champions (18h45).

Le RC Lens s’apprête à vivre une nouvelle soirée européenne particulière. Vainqueurs du Slavia Prague (3-2) lors de la première journée, les Sang et Or veulent confirmer devant leur public face au Sporting Portugal, ce mardi à 18h45.

Haïdara plutôt que Cuisance ?

Mais après la victoire contre Lyon (2-1), quatre jours plus tôt, Yannick Cahuzac pourrait apporter quelques modifications à son équipe. L’objectif est clair : rester compétitif malgré l’enchaînement des rencontres et les incertitudes physiques. La première modification concerne la défense. Touché, Jonathan Gradit est incertain pour cette rencontre. Yannick Cahuzac a d’ailleurs indiqué en conférence de presse que le défenseur devait passer des examens et que le staff ne prendrait aucun risque compte tenu de ses antécédents physiques.

Dans ces conditions, Samson Baidoo devrait bel et bien profiter de l’occasion pour connaître sa première titularisation en compétition officielle cette saison. L’Autrichien apporterait une solution supplémentaire à une arrière-garde qui devra se montrer particulièrement vigilante face à une équipe portugaise réputée pour sa puissance offensive. Le Sporting reste en effet un adversaire expérimenté sur la scène européenne.

Cahuzac lui-même a souligné l’importance de ce rendez-vous, tout en rappelant que jouer à Bollaert représente un avantage majeur pour son équipe. L’autre changement envisagé concerne le milieu de terrain. Selon L’Équipe, Amadou Haïdara pourrait gagner une place dans le onze de départ à la place de Michaël Cuisance. Ce dernier avait justement livré une prestation convaincante contre Lyon, dans un rôle plus hybride et offensif.

Ivanović aligné en pointe !

Le joueur expliquait apprécier cette nouvelle utilisation, qui lui permet de montrer une autre facette de son jeu. Haïdara pourrait néanmoins apporter davantage d’impact et d’expérience dans l’entrejeu, deux qualités précieuses face à une formation du Sporting capable de mettre beaucoup de rythme.

La deuxième surprise concerne Franjo Ivanović. L’attaquant du RC Lens pourrait profiter de cette rencontre pour prendre la place d’Odsonne Édouard à la pointe de l’attaque. Édouard n’a pas totalement convaincu contre Lyon, mais le choix de le laisser sur le banc constituerait un signal fort. Ivanović offrirait alors une autre option à Lens, avec l’occasion de se distinguer dans un rendez-vous européen de premier plan.

Entre le retour possible d’Haïdara, l’incertitude autour de Gradit et la concurrence entre Ivanović et Édouard, plusieurs décisions restent à trancher. Les compositions officielles, attendues environ une heure avant le coup d’envoi, permettront de savoir si Cahuzac choisit réellement de modifier son équipe ou s’il privilégie la continuité après la victoire contre l’OL.