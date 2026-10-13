Si les discussions entre le Stade Rennais et Abdelhamid Aït-Boudlal (20 ans) ont commencé, le profil du défenseur central continue de poser question.

Le Stade Rennais entend miser sur la jeunesse pour construire son avenir. Le dossier Aït-Boudlal aurait franchi une étape importante.

Une prolongation qui se précise au Stade Rennais

Selon Foot Mercato, un accord aurait été trouvé entre le défenseur et les dirigeants rennais pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2028. Une signature serait attendue dans les prochains jours. Cette volonté de poursuivre l’aventure s’explique notamment par le potentiel du joueur, recruté à l’été 2024 après sa formation à l’Académie Mohammed VI au Maroc. Le Stade Rennais souhaite conserver un élément prometteur, déjà capable d’enchaîner les apparitions en équipe première. Mais prolonger un jeune joueur ne signifie pas que son développement est terminé.

Aït-Boudlal possède plusieurs qualités intéressantes pour un défenseur central moderne. Selon Morning Foot, il affiche un indice de 79 dans le rôle de défenseur aérien, ce qui le place au troisième rang de Ligue 1 dans cette catégorie. Son gabarit, sa puissance et sa capacité à défendre dans les airs constituent donc de véritables atouts. À 1,90 m, le défenseur marocain dispose d’une base physique intéressante pour s’imposer dans les duels et protéger sa surface. Ces qualités expliquent pourquoi Rennes souhaite continuer à miser sur lui. Mais un autre aspect de son jeu demande davantage de travail.

La relance, le principal point d’interrogation d’Aït-Boudlal

Le bémol concerne sa capacité à faire progresser le ballon par la passe : Aït-Boudlal se situe au troisième centile pour le volume de passes progressives. Autrement dit, son rendement dans ce domaine est inférieur à celui de la grande majorité des joueurs comparés dans cette catégorie. Ses passes réceptionnées le placent également au 27e centile. Ces chiffres ne résument évidemment pas toute sa qualité technique, mais ils invitent à nuancer son profil de défenseur relanceur. Être propre dans les transmissions courtes ne suffit pas toujours : un défenseur central moderne doit aussi savoir casser des lignes, trouver ses milieux entre les adversaires et contribuer à installer son équipe dans le camp opposé. C’est précisément sur ce point qu’Aït-Boudlal doit encore progresser.

Le Stade Rennais ne semble toutefois pas remettre en cause sa confiance dans le jeune Marocain. Le club a déjà montré qu’il souhaitait conserver ses talents les plus prometteurs, même lorsqu’ils suscitent l’intérêt de formations étrangères. L’Équipe rapportait fin août que Rennes ne comptait pas laisser partir Aït-Boudlal malgré les sollicitations venues de l’étranger. La prolongation envisagée peut donc se lire comme un investissement sportif sur le long terme. À 20 ans, le défenseur dispose encore d’une marge de progression importante. Il devra néanmoins transformer ses qualités défensives en un jeu plus complet, notamment dans la première relance et la progression du ballon. Pour Franck Haise, l’objectif sera de l’accompagner dans cette évolution sans brûler les étapes.