Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Pièce maîtresse du RC Lens depuis son arrivée en juillet 2025, Matthieu Udol (30 ans) aurait pu quitter le club artésien au mercato.

Le RC Lens peut souffler. Après un été marqué par plusieurs sollicitations concernant ses cadres, le club artésien a réussi à conserver Matthieu Udol. Devenu une pièce maîtresse de l’effectif, l’ancien Messin aurait pourtant pu envisager un nouveau défi.

Une offre XXL aurait pu le faire réfléchir

Depuis son arrivée dans l’Artois en juillet 2025, Matthieu Udol a rapidement pris une place importante dans le dispositif lensois. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs, alors que le RC Lens sortait d’une saison particulièrement réussie. Le piston gauche aurait donc pu être l’un des dossiers chauds du mercato estival. Mais la direction lensoise n’était pas disposée à le laisser partir. Le joueur l’a confirmé lui-même : « Le club n’était pas du tout ouvert à la possibilité d’un départ. » Un élément déterminant dans l’issue du dossier, même si Udol reconnaît qu’une offre exceptionnelle aurait pu changer sa réflexion.

Le Lensois n’a pas fermé totalement la porte à un départ. Il a simplement expliqué que les conditions auraient dû être très particulières pour qu’il envisage de quitter le club. « Si une grosse équipe qui joue la C1 chaque année était venue avec une proposition exceptionnelle, peut-être que ça m’aurait fait réfléchir », a-t-il confié à L’Équipe. Cette déclaration révèle que le joueur avait conscience de l’intérêt que pouvaient représenter certains projets européens. Mais entre une proposition financière importante et la possibilité de découvrir la plus prestigieuse compétition continentale avec Lens, son choix était loin d’être évident.

La Ligue des champions a fait la différence en faveur du RC Lens

Le RC Lens dispute cette saison son retour en Ligue des champions. Pour Udol, cette perspective représentait une occasion rare dans sa carrière. « On se dit que c’est l’accomplissement d’années de travail et on en est fier. Ensuite, ça donne envie de pousser encore le curseur le plus haut possible, toujours avec Lens », a-t-il expliqué. Le joueur de 30 ans a également insisté sur son bien-être dans l’environnement lensois. Il ne s’agissait donc pas seulement d’une décision sportive ou contractuelle : Udol se sentait à sa place dans le projet artésien. Et il ne voulait surtout pas manquer le début de cette aventure européenne. « Je n’avais absolument pas envie de manquer ce premier match de C1, même s’il y en a d’autres derrière. »

En conservant Matthieu Udol, le RC Lens a donc gardé un joueur important pour son équilibre collectif. Dans un mercato où plusieurs cadres ont été sollicités, le maintien du piston gauche constitue un signal positif pour le club et ses supporters. Pour le moment, le joueur a privilégié la continuité et l’opportunité européenne offerte par Lens. Un choix qu’il ne semble pas regretter, tant il insiste sur son attachement au club et son envie de continuer à progresser en Artois.