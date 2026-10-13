Daniel Riolo a vu lors de la probante victoire contre l’OL (2-1) l’incarnation de cd que doit être le RC Lens pour retrouver les sommets cette saison.

Le RC Lens avait besoin d’une réaction. Après plusieurs semaines compliquées, les Sang et Or ont retrouvé le sourire vendredi à Bollaert en faisant tomber l’OL, jusque-là invaincu en Ligue 1. Un succès 2-1 qui dépasse le simple résultat comptable.

Selon vous, quel sera le résultat entre Lens et le Sporting ? — But! RC Lens (@ButRCLens) October 12, 2026

« L’incarnation de ce que doit être Lens »

Pour Daniel Riolo, les Sang et Or ont surtout retrouvé une identité de jeu qui leur avait fait défaut lors des dernières sorties.Sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas caché son enthousiasme après la prestation des hommes de Yannick Cahuzac. « On a vu l’incarnation de ce que doit être Lens », a-t-il estimé. Le consultant a notamment apprécié l’engagement collectif des Artésiens, leur capacité à presser haut et leur volonté de gêner constamment la construction lyonnaise. « Ils font leur match, le pressing partout, du talent technique incarné par Thauvin. Ils font un match plein, que j’ai beaucoup aimé. Ils se sont remis en phase avec ce que doit être ce club. » Un commentaire qui résume bien la prestation lensoise : au-delà des deux buts inscrits, les Sang et Or ont retrouvé de l’agressivité dans les duels et une vraie volonté d’imposer leur rythme.

Pour Yannick Cahuzac, cette victoire représente une étape importante. Après une première sortie difficile à Monaco, conclue par une défaite 2-1 avant la trêve, le nouvel entraîneur a obtenu son premier succès à la tête du Racing. Face à Lyon, le RC Lens a rapidement affiché ses intentions. Florian Sotoca a ouvert le score à la 36e minute, avant que Matthieu Udol ne double la mise sur coup de pied arrêté à la 76e. L’expulsion d’Udol, suivie de la réduction du score lyonnaise, a ensuite compliqué la fin de rencontre. Mais les Lensois ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. Cette solidarité a particulièrement plu à Riolo, qui voit dans cette prestation un retour aux valeurs historiques du club.

Thauvin, symbole du talent au RC Lens

Daniel Riolo a également mis en avant l’apport de Florian Thauvin. Le capitaine lensois a pesé sur la rencontre grâce à sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres. Il a notamment délivré la passe décisive sur le deuxième but, inscrit de la tête par Udol. Pour Riolo, ce talent individuel doit s’inscrire dans un collectif intense et discipliné. C’est précisément cette combinaison qui a permis à Lens de prendre le dessus sur une équipe lyonnaise pourtant bien installée dans le haut du classement. L’enjeu pour Cahuzac sera désormais de maintenir ce niveau d’engagement sans dépendre uniquement des exploits de ses joueurs offensifs.

Le calendrier ne laisse aucun répit au RC Lens. Les Sang et Or reçoivent le Sporting Portugal ce mardi à 18 h 45, pour la deuxième journée de Ligue des champions. L’adversaire s’annonce d’un tout autre calibre. Le Sporting possède une solide expérience européenne et représente un véritable test pour le nouveau projet lensois. Cahuzac devra donc trouver le bon équilibre entre pressing, intensité et maîtrise du ballon. La victoire contre Lyon a redonné de la confiance au groupe, mais elle ne constitue qu’une première étape. Pour les Sang et Or, l’objectif est désormais de transformer ce regain de confiance en véritable dynamique.

Les supporters du RC Lens sont d’ailleurs relativement confiants. Lors d’un sondage publié par But!, plus de 51,3 % des votants voient une victoire de leur club fétiche.