Si Yannick Cahuzac a redonné du peps après le départ de Dino Toppmöller, il semble encore trop tôt pour conclure à une lune de miel au RC Lens.

Le RC Lens a retrouvé le sourire au meilleur moment. Après un début de saison compliqué et le départ de Dino Toppmöller, les Sang et Or ont remporté leur deuxième victoire de la saison en Ligue 1 vendredi contre Lyon (2-1).

Dugarry calme l’euphorie autour de Cahuzac au RC Lens

Pour sa deuxième rencontre à la tête de l’équipe, Yannick Cahuzac a permis au Racing de remonter à la septième place avec sept points. Mais cette embellie reste encore fragile. À quelques heures de la réception du Sporting Portugal, mardi à Bollaert, Christophe Dugarry refuse donc de s’enflammer.

Sur RMC Sport, l’ancien international français a reconnu que les premiers signes étaient encourageants. Il estime toutefois qu’il est encore trop tôt pour parler d’un véritable effet Cahuzac : « Les joueurs ont l’air d’être contents, le coach aussi. Ils ont retrouvé un état d’esprit qui leur convenait avec Sage, ça a l’air de bien se passer, mais c’est beaucoup trop tôt pour le dire. »

« Il y a encore beaucoup de travail »

Un avis qui invite à relativiser la victoire contre Lyon. Le changement d’entraîneur semble avoir redonné de l’énergie au groupe, mais une seule bonne performance ne suffit pas à effacer les difficultés du début de saison. Cahuzac doit désormais démontrer que son équipe peut maintenir ce niveau sur la durée.

Dugarry insiste surtout sur l’ampleur de la tâche qui attend le technicien du RC Lens : « Il y a encore beaucoup de travail, il va forcément s’activer et se retrousser les manches. » Le message est clair : l’état d’esprit retrouvé constitue une première étape, mais il ne règle pas tous les problèmes du Racing. Cahuzac doit notamment réussir à stabiliser son équipe et à lui donner davantage de régularité. Le calendrier ne lui laisse d’ailleurs que peu de répit, avec un rendez-vous européen particulièrement exigeant face au Sporting.

Gradit forfait, un nouveau problème avant le Sporting

Comme si la préparation de cette rencontre ne suffisait pas, le RC Lens devra également composer avec une absence importante en défense. Jonathan Gradit ne sera pas disponible contre le club portugais après avoir ressenti une gêne musculaire lors de la victoire contre Lyon. Yannick Cahuzac a indiqué qu’il ne souhaitait prendre aucun risque avec le défenseur, qui a déjà connu une longue blessure.

Maik Nawrocki et Abdallah Sima sont également forfaits. Le rendez-vous de mardi représente une étape importante pour Cahuzac, qui va découvrir la Ligue des champions comme entraîneur principal. Le défi est donc double : confirmer le redressement observé contre Lyon et prouver que Lens peut rivaliser avec une formation habituée aux grandes soirées européennes.