OL, RC Lens : les chiffres qui confirment le traitement réservé à Openda

Blessé au mollet droit lors du déplacement de l’OL à Lens, Loïs Openda sera absent jusqu’à la trêve internationale de novembre. Les statistiques publiées depuis montrent que l’attaquant belge subit un traitement particulièrement rude cette saison.

Openda ciblé depuis le début de saison

On vous en parlait lundi : l’OL avait livré son verdict pour Openda et regretté le manque de protection accordée à son attaquant face au RC Lens. Un nouveau développement statistique vient désormais appuyer le coup de gueule lyonnais.

Prêté par la Juventus, le Belge a subi 13 fautes lors de ses cinq apparitions depuis le début de la saison. Cela représente un coup de sifflet obtenu toutes les 30 minutes environ. Un rythme élevé qui le place au sixième rang des joueurs les plus souvent sanctionnés par les défenseurs adverses en Ligue 1.

Aucun avant-centre ne subit autant de fautes

Selon les chiffres rapportés par Olympique & Lyonnais, aucun autre avant-centre du Championnat n’a subi autant de fautes qu’Openda. Parmi l’ensemble des joueurs offensifs, seul le Strasbourgeois Gessime Yassine fait davantage les frais de ses adversaires, avec 18 fautes obtenues.

L’attaquant lyonnais a encore été mis à rude épreuve vendredi à Bollaert. Opposé à la charnière lensoise, il s’est blessé au cours d’un duel avec Ismaëlo Ganiou. Les examens ont ensuite confirmé une absence d’un gros mois, soit jusqu’à la prochaine trêve internationale, prévue à la mi-novembre.

L’OL annonce une longue absence pour Loïs Openda. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2109648334235308110

L’OL parmi les équipes les plus sanctionnées

Le cas Openda s’inscrit dans une tendance plus générale. Avec 79 fautes obtenues, comme Le Havre, l’OL est la troisième équipe de Ligue 1 qui en provoque le plus depuis le début de l’exercice. La possession du ballon et le profil percutant de certains éléments rhodaniens peuvent en partie expliquer ce total.

Dans l’autre sens, les hommes de l’OL n’occupent que la neuvième place parmi les formations concédant le plus de fautes, avec 71 infractions. Sans forcément durcir leur jeu, les Lyonnais pourraient donc être invités à mettre davantage d’impact dans les duels afin de mieux répondre au défi physique imposé par leurs adversaires.

Une absence qui tombe mal pour Lyon

Cette accumulation de coups finit surtout par coûter cher. Openda manquera plusieurs rendez-vous alors qu’il commençait à prendre ses marques dans l’attaque lyonnaise. Son indisponibilité prive l’OL d’un joueur capable d’attaquer la profondeur et de mobiliser les défenses par ses appels.

Le club rhodanien espère désormais récupérer son avant-centre après la trêve de novembre. D’ici là, son staff devra trouver d’autres solutions offensives, tout en veillant à ce que cette absence ne pèse pas trop lourd dans une période déjà chargée.