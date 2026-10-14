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OM – Olympiakos : une surprise dans le onze de Genesio a déjà fuité ?

Par Fabien Chorlet - 14 Oct 2026, 09:00
Bruno Genesio (OM)

Bruno Genesio envisagerait de repositionner Timothy Weah à l’OM après la prestation convaincante de Kelyann Bezahaf face à Troyes.

Après trois semaines de trêve internationale, l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire ce dimanche sur la pelouse de Troyes (0-2), à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Une rencontre marquée notamment par la première titularisation chez les professionnels de Kelyann Bezahaf, qui a livré une prestation convaincante au poste de latéral droit en l’absence de Timothy Weah, suspendu. Une performance qui pourrait bien donner des idées à Bruno Genesio pour la suite de la saison.

Genesio envisage de repositionner Weah un cran plus haut !

En effet, selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur de l’OM et son staff réfléchiraient actuellement à repositionner Timothy Weah un cran plus haut, au poste de milieu offensif droit, afin d’exploiter davantage ses qualités de vitesse et de percussion. Une réflexion notamment encouragée par la prestation réussie de Kelyann Bezahaf face à Troyes, mais aussi par la possibilité d’utiliser Ulisses Garcia au poste de latéral droit. L’international américain, qui traverse un début de saison compliqué et se sentirait parfois bridé par ses responsabilités défensives, serait d’ailleurs favorable à ce changement. Il avait déjà été testé dans ce rôle lors du match amical face à Montpellier (0-1), disputé pendant la trêve internationale.

Un repositionnement qui pourrait également profiter à Harit

Ce changement de poste de Timothy Weah pourrait également entraîner d’autres ajustements dans le onze de départ de Bruno Genesio. Actuellement utilisé sur le côté droit de l’attaque marseillaise, Amine Harit pourrait ainsi retrouver une position plus axiale, au poste de numéro 10, où Angel Gomes peine à convaincre depuis le début de la saison. Reste désormais à savoir si le technicien olympien décidera de franchir le pas dès ce jeudi (21h), à l’occasion de la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa, ou s’il attendra encore quelques rencontres avant de modifier son animation offensive.

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