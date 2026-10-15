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FRANCE

OM : le club sort du silence sur le possible retrait de points !

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 15:10
Stéphane Richard (OM)

Menacé de sanctions par la DNCG, dont un possible retrait de points, l’OM est sorti du silence pour défendre sa situation financière.

L’Olympique de Marseille pourrait bientôt avoir des ennuis avec la DNCG. Comme révélé ce jeudi par L’Équipe, le club phocéen serait sous la menace de sanctions à titre conservatoire dès cet hiver, en raison de sa situation financière. Parmi les mesures susceptibles d’être prises par le gendarme financier du football français figure notamment un possible retrait de points pour la saison prochaine. Une perspective inquiétante pour l’OM, qui a pourtant entrepris d’importants efforts financiers ces derniers mois, notamment lors du mercato estival.

La réaction de l’OM

Interrogée par L’Équipe, la direction marseillaise a tenu à défendre les mesures déjà engagées pour redresser les finances du club. « Les mesures prises se sont notamment traduites par un mercato estival éprouvant pour l’OM, avec l’absence de recrutement et par des départs destinés à réduire la masse salariale et à répondre aux exigences du régulateur. Les efforts consentis ont été considérables, traduisent une réelle dynamique et témoignent de la volonté du club de poursuivre le redressement de sa situation financière », a expliqué l’OM, qui entend démontrer à la DNCG les progrès réalisés depuis plusieurs mois.

Conscient que ces efforts pourraient ne pas suffire à écarter toute sanction, le club olympien prépare déjà son prochain passage devant l’instance de contrôle. « L’OM prépare désormais son prochain rendez-vous avec la DNCG et présentera un dossier détaillant les mesures déjà mises en œuvre ainsi que ses perspectives financières pour la saison 2026-2027. Ce travail sera conduit avec toute la rigueur nécessaire et dans le cadre des échanges avec le régulateur », a précisé la direction marseillaise.

Et face à la possibilité d’un retrait de points, l’OM assure ne négliger aucun scénario. « Nous abordons cette échéance en ayant pleinement conscience des différentes mesures et sanctions que le régulateur pourrait être amené à prendre, et nous nous préparons à l’ensemble des scénarios possibles. Mais notre objectif va au-delà de ce prochain rendez-vous avec la DNCG. Il est avant tout de remettre durablement l’OM sur une trajectoire financière saine et soutenable. » Reste désormais à savoir si les garanties apportées par Marseille convaincront le gendarme financier du football français. En attendant, aucune sanction n’a encore été prononcée, mais la menace continue de planer sur le club phocéen.

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