OL Mercato : Sulc pourrait aider Lyon à boucler un très gros coup pour Openda !

La Juventus veut Pavel Šulc, mais les 50 millions d’euros réclamés par l’OL pourraient compliquer le dossier. Et si Lyon en profitait pour récupérer définitivement Loïs Openda ?

L’OL pourrait-il profiter de l’intérêt de la Juventus pour Pavel Šulc afin de conserver définitivement Loïs Openda ? Le scénario mérite d’être étudié. Selon le journaliste Ekrem Konur, le club turinois figure parmi les prétendants les plus avancés pour le milieu offensif tchèque, également suivi par Aston Villa et l’Atlético de Madrid.

Problème pour la Vieille Dame : Lyon réclamerait environ 50 millions d’euros pour céder son joueur. Une somme importante qui pourrait compliquer les négociations, alors que la Juventus chercherait à faire baisser les exigences lyonnaises.

Openda, la monnaie d’échange idéale ?

Dans ce dossier, Loïs Openda pourrait représenter un levier intéressant. Prêté à l’OL par la Juventus pour la saison 2026-2027, l’attaquant belge évolue à Lyon sans option d’achat. Le club rhodanien devra donc négocier avec les dirigeants italiens s’il souhaite le conserver définitivement.

Plutôt que de payer l’intégralité des 50 millions d’euros réclamés pour Šulc, la Juventus pourrait théoriquement proposer une opération incluant Openda. En contrepartie de l’attaquant belge, Lyon pourrait revoir à la baisse ses exigences financières pour son international tchèque.

Une telle formule permettrait à la Juventus de réduire le coût immédiat du transfert de Šulc, tandis que l’OL avancerait dans son objectif de conserver Openda sur le long terme, s’il le souhaite.

Un scénario à négocier

Reste que l’intérêt turinois pour le joueur lyonnais et la volonté de l’OL de conserver son avant-centre pourraient ouvrir la porte à des discussions. Pour Lyon, l’enjeu serait de trouver le bon équilibre entre la valorisation de Šulc et le coût d’un transfert définitif d’Openda.