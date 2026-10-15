À LA UNE DU 15 OCT 2026
[23:03]Stade Rennais – OFI Crète (2-1) : Rennes évite le piège de justesse, les tops et flops
[22:51]OM – Olympiakos (1-0) : les notes des Marseillais 
[22:40]RC Lens : Robin Risser s’est offert une petite virée qui n’est pas passée inaperçue
[22:20]ASSE : une énorme nouvelle tombe avant le choc face au FC Nantes
[22:00]OL Mercato : Sulc pourrait aider Lyon à boucler un très gros coup pour Openda !
[21:40]RC Lens Mercato : un premier verdict est tombé pour un transfert à 25 M€
[21:20]OM Mercato : un nouveau club menace le RC Lens pour un serial buteur marseillais !
[21:00]ASSE : Mamour Ndiaye s’est déjà trouvé un soutien de taille dans le vestiaire !
[20:40]OL – Crystal Palace (3-2) : les notes des Lyonnais après leur victoire spectaculaire
[20:20]RC Lens : le Sporting Portugal a poussé les Sang et Or à prendre une grosse décision
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : Sulc pourrait aider Lyon à boucler un très gros coup pour Openda !

Par William Tertrin - 15 Oct 2026, 22:00

La Juventus veut Pavel Šulc, mais les 50 millions d’euros réclamés par l’OL pourraient compliquer le dossier. Et si Lyon en profitait pour récupérer définitivement Loïs Openda ?

L’OL pourrait-il profiter de l’intérêt de la Juventus pour Pavel Šulc afin de conserver définitivement Loïs Openda ? Le scénario mérite d’être étudié. Selon le journaliste Ekrem Konur, le club turinois figure parmi les prétendants les plus avancés pour le milieu offensif tchèque, également suivi par Aston Villa et l’Atlético de Madrid.

Problème pour la Vieille Dame : Lyon réclamerait environ 50 millions d’euros pour céder son joueur. Une somme importante qui pourrait compliquer les négociations, alors que la Juventus chercherait à faire baisser les exigences lyonnaises.

Openda, la monnaie d’échange idéale ?

Dans ce dossier, Loïs Openda pourrait représenter un levier intéressant. Prêté à l’OL par la Juventus pour la saison 2026-2027, l’attaquant belge évolue à Lyon sans option d’achat. Le club rhodanien devra donc négocier avec les dirigeants italiens s’il souhaite le conserver définitivement.

Plutôt que de payer l’intégralité des 50 millions d’euros réclamés pour Šulc, la Juventus pourrait théoriquement proposer une opération incluant Openda. En contrepartie de l’attaquant belge, Lyon pourrait revoir à la baisse ses exigences financières pour son international tchèque.

Une telle formule permettrait à la Juventus de réduire le coût immédiat du transfert de Šulc, tandis que l’OL avancerait dans son objectif de conserver Openda sur le long terme, s’il le souhaite.

Un scénario à négocier

Reste que l’intérêt turinois pour le joueur lyonnais et la volonté de l’OL de conserver son avant-centre pourraient ouvrir la porte à des discussions. Pour Lyon, l’enjeu serait de trouver le bon équilibre entre la valorisation de Šulc et le coût d’un transfert définitif d’Openda.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OL
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot