RC Lens Mercato : les Sang et Or au combat avec l’OM pour ce milieu de Ligue 1

Pour renforcer son milieu de terrain, le RC Lens, mais aussi l’OM, pense à un joueur de Ligue 1.

Alors que l’effectif du RC Lens va bien bouger cet été, le Racing pourrait perdre à la fois Andy Diouf, mais aussi Neil El Aynaoui au milieu. Et, même si ce secteur reste quand même très fourni (Thomasson, Ojediran, Abdul Samed, Bulatovic, Sylla), il faudra dégraisser et combler les départs s’il y en a.

L’OM et Palace également sur le coup

En ce sens, Lens aurait ciblé Junior Mwanga, prêté cet hiver au Havre par le Racing Club de Strasbourg. Une information révélée par AfricaFoot, et récemment confirmée par Alsa’Sports. Âgé de 22 ans, ce milieu défensif, capable de jouer en défense centrale, revient de prêt cet été et reste lié contractuellement à Strasbourg jusqu’en 2027. Selon AfricaFoot, le club artésien a déjà entamé des discussions pour un transfert, conscient du potentiel du joueur estimé à environ 6 millions d’euros.

Lens fait face à une concurrence notable, notamment de l’Olympique de Marseille et de Crystal Palace en Angleterre. Durant cette saison, Mwanga a disputé 20 matchs avec Strasbourg et le HAC, pour 1 but et 3 passes décisives. Arrivé à Strasbourg à l’été 2023 en provenance des Girondins de Bordeaux pour près de 10 millions d’euros, le jeune talent est aujourd’hui très observé.