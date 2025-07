ASSE – Mercato et saison 2025/26 : À quoi s’attendre ?

Découvrez notre nouveau concept : le VERSUS spécial ASSE !



Les Verts sont de retour en Ligue 2… et de nombreuses questions se posent !



On en débat ensemble : Kilmer Sports Ventures va-t-il redorer son blason et convaincre les supporters ?

Horneland est-il l’homme de la situation pour réussir ce retour parmi l’élite ? Le mercato estival sera-t-il enfin à la hauteur, après les échecs de l’an dernier ?



Côté joueurs, ça s’annonce chaud :

➡️ Mahmoud Jaber peut-il s’imposer dans l’entrejeu des Verts ?

➡️ Maxime Bernauer va-t-il devenir le vrai patron défensif ?

➡️ Irvin Cardona sera-t-il le leader offensif attendu ?

➡️ Et que vont faire Stassin et Davitashvili… rester ou partir ?



Sans oublier : Quel jeune va créer la surprise et s’imposer cette saison ?



Et surtout : à quelle place l’ASSE terminera-t-elle ?