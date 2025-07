Real Madrid : Mbappé pourrait prolonger une série incroyable face à la Juventus

Kylian Mbappé devrait jouer ses premières minutes dans le Mondial des Clubs, ce soir, contre la Juventus. S’il marque, l’attaquant du Real Madrid allongera sa série de matches avec au moins un but inscrit.

Cette nuit, pendant sa conférence de presse avant le 8e de finale du Mondial des Clubs contre la Juventus Turin, l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a prononcé les mots que les supporters merengue attendaient tant : Kylian Mbappé va rejouer. Affaibli par une gastro aigüe, l’attaquant a manqué les trois premiers matches de la compétition. Il a perdu 5 kg et a dû reprendre progressivement les entraînements. Mais il est prêt. Alonso n’a pas dit s’il allait démarrer la rencontre ou simplement entrer en jeu, il a juste assuré qu’il aurait du temps.

8 matches avec un but, série en cours

S’il trouve le chemin des filets, Mbappé prolongera une impressionnante série de 9 matches avec au moins un but inscrit ! Elle a commencé le 26 avril lors de la finale de la Coupe du Roi perdue contre le FC Barcelone (2-3), s’est prolongé avec un doublé face au Celta Vigo (3-2, le 4 mai), un triplé dans le Clasico à Montjuic (3-4, le 11 mai), un but contre Majorque (2-1, le 14 mai), un autre à Séville (2-0, le 18 mai), un doublé contre la Real Sociedad (2-0, le 24 mai) pour clôturer la saison de Liga, puis un but avec les Bleus contre l’Espagne (4-5, 5 juin) en demi-finales de la Ligue des Nations et un autre contre l’Allemagne (2-0, 8 juin) dans le match pour la 3e place.

De quoi confirmer que l’attaquant réalise une première saison de très haut niveau au Real. D’ailleurs, Davide Ancelotti, ancien adjoint de son père Carlo à la Maison Blanche, a déclaré dans Marca : « Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné cette saison ? Tout d’abord, signer Kylian Mbappé n’a jamais été une erreur car c’est le joueur le plus talentueux du monde ».