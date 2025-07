FC Barcelone Mercato : le Bayern oublie Barcola (PSG) avec Rashford ! 

Désireux de rejoindre le FC Barcelone au mercato estival, Marcus Rashford (27 ans) pourrait se laisser séduire par un avenir doré au Bayern Munich.

🟥 Rumeur

Et si Marcus Rashford relançait sa carrière en Bundesliga ? Après une saison contrastée ponctuée par un prêt à Aston Villa, l’attaquant anglais pourrait bénéficier d’une porte de sortie inattendue… en or. Selon Bild, le Bayern Munich serait prêt à offrir une échappatoire au joueur de Manchester United.

Mal en point à Old Trafford, Rashford intéresse sérieusement le géant bavarois. Le club allemand a récemment renoncé à la piste Bradley Barcola (PSG) et se tourne désormais vers un profil plus expérimenté. Avec sa polyvalence — capable d’évoluer à gauche, à droite ou en soutien d’un avant-centre — l’international anglais coche toutes les cases. Cerise sur le gâteau : il pourrait retrouver son compatriote Harry Kane à l’Allianz Arena.

Un dup explosif Kane – Rashford ?

Mais un transfert ne sera pas simple. D’abord, Manchester United ne compte pas brader son joueur, et réclame 45 millions d’euros pour laisser filer l’enfant de la maison. Ensuite, Rashford devra sans doute revoir ses prétentions salariales à la baisse : il touche actuellement 350 000 euros par semaine, un montant jugé excessif par la direction du Bayern.

Reste une inconnue : la priorité actuelle du Bayern reste Maximilian Woltemade, révélation offensive du VfB Stuttgart. Mais la piste Rashford est bien active et gagne du terrain. S’il accepte l’idée d’un nouveau départ hors d’Angleterre et se montre flexible financièrement, l’opération pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines.

Rashford rêverait toujours du FC Barcelone, mais avec les difficultés financières du club catalan, l’option allemande apparaît plus réaliste… et bien plus concrète. Sport ajoute qu’il privilégie un départ à l’étranger s’il quitte Manchester United cet été. Il est ouvert à un prêt ou à un échange si l’occasion se présente et veut concourir pour des trophées. Au Bayern, il pourrait être servi.

« Le coup d’œil de But FC »

« Marcus Rashford au Bayern Munich, l’idée aurait du sens tant le FC Barcelone semble avoir d’autres priorités que l’ailier anglais. En Allemagne, l’intéressé pourrait relancer une carrière en dents de scie depuis de trop longs mois. »