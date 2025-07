Real Madrid : Florentino Pérez met déjà la pression sur Xabi Alonso !

D’entrée de jeu, le président du Real Madrid souhaite que Xabi Alonso lui rapporte un titre : la Coupe du monde des Clubs, qui se dispute actuellement aux Etats-Unis.

Fraichement arrivé au Real Madrid, Xabi Alonso fait ses premiers pas d’entraîneur merengue aux Etats-Unis, à l’occasion de la toute nouvelle Coupe du monde des Clubs. L’occasion pour lui de lancer quelques choses et notamment Gonzalo Garcia, révélation de la compétition. Mais ce Mondial n’est pas seulement voué à être un laboratoire pour le Basque. Il revêt pour le Real et son président Florentino Pérez une autre importance.

Il veut les 115 millions d’euros

En effet, pour convaincre les clubs de se donner à fond malgré une saison déjà chargée, la FIFA avait décidé de mettre les moyens et le futur vainqueur repartira avec 115 millions d’euros en plus de ce qu’il aura accumulé jusqu’à la finale (quasiment 100 millions). Depuis le début de la compétition, le Real Madrid est le club qui a empoché le plus d’argent (55 millions) et selon AS, Pérez estime qu’une victoire est désormais primordiale, stratégiquement, pour l’avenir du club. En interne, ils n’hésitent pas à mettre la pression aux joueurs et aurait prévu une prime individuelle de 1 million d’euros en cas de victoire. Le Mercato pourrait grandement dépendre du parcours du club merengue, qui va disputer son ¼ de finale contre Dortmund ce samedi à 22h.