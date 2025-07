Real Madrid : Kylian Mbappé a rendu le plus beau des hommages à Diogo Jota

Face au Borussia Dortmund, Kylian Mbappé a non seulement marqué mais a aussi livré un bel hommage à Diogo Jota.

Lors du quart de finale de Coupe du monde des clubs, Kylian Mbappé a brillé avec le Real Madrid en inscrivant un superbe but face au Borussia Dortmund (3-2), pour son 2e match dans la compétition. Mais au-delà de la performance sportive, c’est surtout sa célébration qui a marqué les esprits.

Un but sublime et une célébration émouvante

Après son ciseau acrobatique sur un centre d’Arda Güler, l’attaquant français a dédié son but à Diogo Jota et à son frère André Silva, tous deux tragiquement décédés dans un accident de voiture en Espagne. En formant le chiffre 20 avec ses doigts — le numéro porté par Jota à Liverpool — Mbappé a exprimé son hommage avec sobriété et émotion. Il a ensuite confirmé son geste sur Instagram avec un message simple : « Pour André et Diogo. »

Mbappé n’est pas le seul à avoir rendu hommage à l’attaquant portugais. Plus tôt dans la journée, Ousmane Dembélé avait lui aussi salué sa mémoire après avoir marqué face au Bayern. Sa célébration, en mimant un gamer assis, faisait écho à l’une des passions de Jota, grand amateur de jeux vidéo.