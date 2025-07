FC Nantes : les Canaris s’imposent face à Laval grâce à un doublé de Mostafa Mohamed

Le résumé du match amical du FC Nantes face à Laval (2-0).

Pour son premier match de préparation sous Luis Castro, le FC Nantes affrontait Laval à Saint-Nazaire. Sous un soleil estival, les Canaris montaient progressivement en puissance après une entame de match équilibrée. En première période, les Nantais évoluaient dans un 4-1-4-1 mis en place par Luis Castro, avec Kadewere en relayeur et Junior Koné en pointe. Kadewere alertait Samassa dès la 10e minute sur une frappe lointaine, sans conséquence. Les occasions restaient rares, malgré quelques mouvements intéressants entre Leroux, Guirassy et Cozza. À la pause, le score restait vierge (0-0).

La seconde période marquait un tournant. Avec un tout nouveau onze, le FC Nantes haussait le ton. Adel Mahamoud, très en jambes pour son retour après un an d’absence, multipliait les accélérations et les centres dangereux. Mostafa Mohamed, entré à la mi-temps, se montrait de plus en plus menaçant. Il ouvrait le score à la 85e minute, en profitant d’un pressing efficace d’Amian.

En fin de match, les Canaris continuaient de pousser. À la 90e minute, Mohamed transformait un penalty avec sang-froid, trouvant la lucarne gauche pour s’offrir un doublé. Le FC Nantes s’impose donc 2-0 pour cette première rencontre amicale, et affrontera Guingamp samedi prochain.

La compo du FCN en première période

Lopes (g), Acapandié, Mongo, Tati, Cozza (puis Duverne, 30′), Coquelin (c), Leroux, Koné (puis Kuange, 25′), Bodiang, Guirassy, Kadewere (puis Ziani, 30′).

La compo du FCN en seconde période

Carlgren (puis Mirbach, 70’), Amian (c), Doucouré, Radakovic, Duverne (puis Lamy, 63’), Deuff, Diack, Tabibou, Benhattab, Mohamed, Mahamoud.