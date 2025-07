FC Nantes : Luis Castro dévoile ce qu’il attend de ses joueurs après la victoire face à Laval

La réaction de Luis Castro après la victoire du FC Nantes face à Laval en amical.

Pour son premier match amical à la tête du FC Nantes, Luis Castro a pu jauger son groupe face à Laval, qui a terminé 7e de Ligue 2 la saison dernière. Les Canaris ont gagné 2-0, sur un doublé de Mostafa Mohamed. Malgré un temps de préparation limité, le coach nantais s’est déjà montré satisfait de certaines phases du jeu, notamment offensives. Après la rencontre, il a d’ailleurs livré ses premières impressions générales, dans des propos rapportés par Ouest-France.

« On n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais on réalise déjà de bonnes choses, notamment offensivement. On a des occasions de faire plus. On a joué contre une très bonne équipe, une des meilleures de Ligue 2 la saison dernière. Ils n’ont pas changé beaucoup d’effectif et c’était un bon test. On va continuer à grandir, mais pour un premier match, je suis content de beaucoup de choses. »

« Je veux une équipe qui est plus dominante »

Concernant le travail effectué à l’entraînement, Luis Castro a insisté sur la nécessité de développer un jeu collectif fort et dominant : « On a beaucoup travaillé l’aspect offensif, les positionnements de chaque poste et les mouvements de chaque joueur. Je veux une équipe qui est plus dominante. On a la possession, on s’est montré dangereux. On a seulement eu une journée pour travailler le pressing, mais on a gagné beaucoup de ballons dans le milieu de terrain adverse. Je demande de mieux comprendre le jeu collectif, car les qualités individuelles sont là. Mais pour être une bonne équipe, il faut être une équipe. »

Enfin, sur le déroulement du match, l’entraîneur a souligné une meilleure maîtrise en seconde période, malgré la solidité de l’adversaire : « Laval a de bons joueurs et a réussi à ressortir les ballons. Mais on a gagné plus de dix ballons dans le milieu de terrain adverse dans chaque période et ça, c’est pas mal. En première mi-temps, Laval avait son équipe type, avec des joueurs très connectés, qui jouent ensemble depuis trois ou quatre ans. On a contrôlé le jeu. On a réussi à trouver Herba à plusieurs reprises dans la surface et il va grandir aussi dans cet aspect. »