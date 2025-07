Real Madrid : après le PSG, Xabi Alonso s’est mis une star merengue à dos ! 

Aligné à droite face au Paris Saint-Germain (0-4), Vinicius Junior (25 ans) serait remonté contre son entraîneur au Real Madrid, Xabi Alonso.

Le dossier Vinícius Jr devient un véritable casse-tête au Real Madrid. Selon la Cadena COPE, les négociations pour la prolongation du Brésilien n’avancent toujours pas, au grand dam du club et de ses supporters. Sous contrat jusqu’en 2027, le jeune ailier est au cœur d’un bras de fer qui s’enlise depuis plusieurs mois.

Les discussions butent sur des désaccords importants entre les deux parties, et le récent positionnement de Vinícius sur le côté droit par l’entraîneur Xabi Alonso lors du match face au Paris Saint-Germain (0-4) n’a rien arrangé. Le joueur ne se sent pas à l’aise dans ce rôle, préférant clairement évoluer à son poste naturel sur le côté gauche, où il peut pleinement exprimer sa vitesse et sa percussion.

Vinicius en veut à Xabi Alonso

Cette décision tactique risque d’envenimer encore plus une situation déjà fragile. Si Xabi Alonso persiste à le faire jouer à droite, la tension pourrait monter et compliquer durablement la relation entre le club et sa star offensive.

À cela s’ajoute une pression extérieure de taille : la menace d’une offre venue d’Arabie Saoudite plane toujours au-dessus de la tête de Vinícius Jr. Le poids financier et l’ambition des clubs saoudiens pourraient bien bouleverser les plans madrilènes dans ce dossier brûlant.

Le Real Madrid se retrouve donc dans une impasse, avec un joueur clé en position d’insatisfaction, un entraîneur cherchant à imposer ses choix, et une prolongation suspendue à un fil. La saison s’annonce longue et pleine de rebondissements pour la Casa Blanca.