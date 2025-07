FC Nantes Mercato : un ancien de la maison pour succéder à Castelletto ?

Pour renforcer la défense centrale, le FC Nantes songerait à recruter le Nigérian Chidozie Awaziem, qui avait passé la saison 2017-18 chez les Canaris.

🟩 Accord proche

Sans doute sur les recommandations du nouvel entraîneur, Luis Castro, le FC Nantes s’agite dans tous les sens. Rien que ce mardi, une porte de sortie a été trouvée à Alban Lafont, qui va être prêté au Panathinaikos pour la saison à venir. L’attaquant Youssef El-Arabi va s’engager pour une saison. Quant à Jean-Charles Castelletto, c’est finalement en Arabie Saoudite qu’il va poursuivre sa carrière, et non au Qatar. Au passage, la Maison Jaune récupère 500.000€ de plus que ce qui était prévu au départ pour le transfert de son défenseur central.

Il avait failli revenir l’été dernier

La dernière rumeur du jour concerne justement ce poste de défenseur central. Selon L’Equipe et Ouest-France, le FC Nantes aurait ciblé le Nigérian Chidozie Awaziem (28 ans), qui évolue actuellement au Colorado Rapids. Un nom qui va parler aux supporters des Canaris : en effet, Awaziem a déjà porté le maillot jaune. C’était en 2017-18. Il était à l’époque prêté par le FC Porto. Le quotidien sportif assure que les négociations sont bien avancées et portent sur un contrat de trois ans. Il n’est pas question d’indemnité mais la cote d’Awaziem est de 2 M€ sur Transfermarkt.

Ouest-France ajoute que le FC Nantes a déjà tenté de faire revenir le défenseur nigérian, pas plus tard que la saison passée. A l’époque, Awaziem était en conflit avec Boavista et pouvait espérer quitter librement le Portugal. Une aubaine pour un FCN interdit de recrutement. Mais le deal ne s’était finalement pas fait. Douze mois plus tard, Chidozie Awaziem devrait faire son retour en Loire-Atlantique. Son profil polyvalent (il peut aussi jouer dans les couloirs) a séduit Luis Castro.

« Le coup d’œil de But FC »

« Une belle prise pour le FC Nantes, et encore une fois pour un coût relativement faible. Longtemps moquée pour son absence de cellule de recrutement, la Maison Jaune est en train de renverser la situation. »