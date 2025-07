Real Madrid Mercato : Rodri in, Rodrygo out, ça avance !

Des premiers contacts ont eu lieu entre le Real Madrid et Liverpool pour un transfert de Rodrygo. Ce départ permettrait de financer l’arrivée de Rodri (Manchester City).

🟨 Négociation en cours

Auteur d’un mercato monstrueux, avec déjà près de 300 M€ investis, Liverpool n’est toujours pas rassasié. Arne Slot compte encore faire jouer son équipe en 4-2-3-1 la saison prochaine et il remodèle toute sa ligne d’attaque, en dehors de Mohamed Salah. Florian Wirtz est arrivé de Leverkusen pour jouer en meneur de jeu, Hugo Ekitike débarque de Francfort pour évoluer en pointe. Reste le poste d’ailier gauche. Luis Diaz devrait signer au Bayern Munich. Pour le remplacer, il a été question de Malick Fofana (OL) mais surtout de Rodrygo (Real Madrid).

Liverpool a commencé à discuter avec Rodrygo

Et selon plusieurs médias anglais, français et espagnols, des négociations ont débuté entre le LFC, l’attaquant brésilien et la Maison Blanche ! Des premiers contacts informels pour prendre la température du côté du joueur. Car celui-ci hésite encore à rester chez les Merengue ou à partir, alors qu’il a très mal vécu la saison passée. Xabi Alonso ne compterait plus sur lui et lui aurait indiqué qu’il pouvait s’en aller. Liverpool a les moyens de payer une indemnité qui avoisinerait les 100 M€ et ferait les affaires du Real Madrid.

Car le destin de Rodri est lié à celui de Rodrygo ! Sous la pression d’Alonso, la Maison Blanche veut recruter un milieu défensif de premier plan. Alexis Mac Allister (Liverpool) ou Enzo Fernandez (Chelsea) plaisent mais leurs clubs ne les lâcheront pas. L’international espagnol, lui, pourrait être vendu par Manchester City. Mais ce serait contre une grosse indemnité, proche des 100 M€, car Rodri est tout de même le Ballon d’Or en titre, même s’il a manqué la quasi-totalité de la saison passée à cause d’une rupture des ligaments croisés d’un genou. Mais Xabi Alonso ne doute pas du fait qu’il a retrouvé la plénitude de ses moyens et qu’il pourrait devenir le milieu qui manque tant au Real. Mais avant de le recruter, il faut vendre Rodrygo…