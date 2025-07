OM Mercato : Aubameyang, pourquoi ça traine

Pierre-Emerick Aubameyang n’est toujours pas officiellement un joueur de l’OM. Mais son retour ne devrait plus tarder. Seuls quelques détails restent à régler.

En Saudi Pro League (17 buts, 3 passes décisives l’an dernier), Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé qu’il avait de beaux restes, à 36 ans, et maintenant qu’il est libre, l’OM ne veut pas rater l’occasion de le faire revenir sur la Canebière. Le Gabonais devait arriver à Marseille mardi soir, un contrat de deux ans l’attend mais ce jeudi matin, il se fait toujours désirer. De quoi remettre en cause sa signature ? Selon L’Equipe, non.

Un souci d’impatriation dans son nouveau contrat à l’OM

« Que ce soit du côté de l’OM ou de l’entourage du joueur, personne ne semblait s’en inquiéter outre-mesure. Il reste des détails contractuels, administratifs et fiscaux à finaliser, pour un joueur qui gagnera bien moins, cette saison, que lors de son premier passage au club – il avait obtenu le plus gros salaire de l’histoire de l’OM, à l’été 2023 », indique le média. Qui précise que le Gabonais, contrairement à son bail d’il y a deux ans, ne devrait pas bénéficier de l’impatriation, un régime fiscal qui met en place diverses exonérations d’impôt sur le revenu. Et qu’il s’agit d’ajuster son futur salaire français et les rémunérations obtenues lors de sa résiliation avec Al-Qadsiah, jeudi dernier. Ce qui ne devrait plus tarder d’être fait.