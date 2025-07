Real Madrid Mercato : Liverpool va lancer les hostilités pour Rodrygo !

Le Bayern Munich va formuler une nouvelle offre pour s’attacher les services de Luis Diaz. En conséquence, Liverpool va s’attaquer à son possible remplaçant, Rodrygo (Real Madrid).

🟧 Piste crédible

Fabrizio Romano l’assure en ce jeudi après-midi : le Bayern Munich va revenir à la charge pour Luis Diaz. Les dirigeants allemands ont appris que l’ailier colombien souhaitait quitter Liverpool et, le FC Barcelone ayant finalement misé sur Marcus Rashford, ils ont le champ libre pour l’attirer. Mais les Reds sont gourmands et attendent près de 80 M€ pour lâcher leur joueur. Selon le journaliste italien, l’offre bavaroise devrait se rapprocher de ce montant.

En conséquence, Liverpool va se lancer sur le marché pour trouver un nouvel ailier gauche, surtout que le remplaçant potentiel de Luis Diaz, Federico Chiesa, souhaiterait également quitter la Mersey. La piste prioritaire des champions d’Angleterre est connue : elle mène à Rodrygo. Le Brésilien a très mal vécu la saison dernière, où il a eu l’impression d’écoper pour Kylian Mbappé et Vinicius Jr. En plus, il sait que Xabi Alonso ne compte pas forcément sur lui. Un départ arrangerait tout le monde et, pour peu que Liverpool mette le juste prix, la Maison Blanche ne fera pas obstacle.

Reste à savoir combien le Real Madrid espère récupérer et combien le LFC est prêt à mettre. Car les Reds ont déjà déboursé près de 300 M€ cet été ! Rodrygo est coté 90 M€ par Transfermarkt. Si le LFC récupère 80 M€ pour Luis Diaz, il aura les moyens de proposer une telle indemnité au Real…

« Le coup d’œil de But FC »

« Un départ de Rodrygo serait logique vu les derniers épisodes entre lui et le Real Madrid mais ce serait une sacrée perte pour les Merengue car, du trio qu’il formait avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr, c’était lui le plus collectif et le plus travailleur. »