Real Madrid Mercato : la piste Rodri (Manchester City) déjà à oublier ?

Les dirigeants du Real Madrid pensent que le dossier Rodri est trop compliqué pour être mené à bien cet été, notamment parce que Manchester City ne se laissera pas faire.

🟧 Piste crédible

Dans le bilan qu’il a fait du Mondial des Clubs, Xabi Alonso est arrivé à la conclusion qu’il lui fallait un milieu de terrain défensif digne de ce nom. Aurélien Tchouaméni ne fait pas l’affaire, l’entraîneur veut un joueur plus intelligent tactiquement, meilleur relanceur et moins sujet aux sautes de concentration. Le portrait-robot de la recrue idéale correspondait à Rodri. Et il se disait qu’en échange d’une indemnité de 110 à 120 M€, le Ballon d’Or 2024 pourrait devenir merengue.

Le Real fera le forcing dans un an

Mais cette assurance est battue en brèche ce vendredi. Mundo Deportivo, citant une source interne à la Maison Blanche, explique que le dossier Rodri sera trop compliqué à mener à bien cet été. Notamment parce que Manchester City ne lâchera pas un joueur aussi vital aux bons résultats de l’équipe. Le Real Madrid aurait besoin de plus de temps pour mener à bien les négociations, notamment en incitant Rodri à mettre la pression aux Citizens. Une stratégie mise en place depuis que Florentino Pérez est au pouvoir…

Le plus simple, explique MD, sera de passer à l’attaque l’été prochain. Rodri entrera en plus dans sa dernière année de contrat, ce qui facilitera les discussions. Xabi Alonso va donc devoir se contenter d’un plan B ou ronger son frein pendant un an.

« Le coup d’œil de But FC »

« C’est un vrai coup dur pour le Real Madrid car Rodri semble être la pièce manquante au puzzle merengue. Mais peut-être s’agit-il d’une stratégie pour inciter le milieu à mettre la pression à Manchester City… »